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寶寶腸絞痛過了就沒事？醫師：輕忽腸胃過敏恐影響終生

文 / 楊順平

寶寶夜哭整晚不睡覺，爸媽覺得好「難帶」嗎？員林基督教醫院小兒科主治醫師蕭冠群提醒，寶寶很可能正在經歷脹氣、腹瀉等腸胃不適，這些其實都是「過敏」惹的禍！爸爸媽媽千萬別認為長大就會沒事，或直接認定是高需求寶寶，殊不知這樣輕忽過敏，可能錯失預防的黃金時期！蕭冠群醫師分享，診間便曾遇過出生兩個月即排血便的小病患，原因是爸爸媽媽挑選錯寶寶飲食，而誘發過敏腸胃型出血，住進嬰兒病房治療了快一周才改善。因此，爸媽務必慎待「過敏」，不可輕忽。

寶寶不明原因哭鬧，可能是過敏惹的禍，輕忽恐併發為更為嚴重的過敏症狀。 圖／Shutterstock
寶寶不明原因哭鬧，可能是過敏惹的禍，輕忽恐併發為更為嚴重的過敏症狀。 圖／Shutterstock

過敏將轉移寶寶全身器官　醫師：應積極從源頭預防
該怎麼判斷寶寶是否已被過敏入侵？蕭冠群醫師說明，最先有過敏反應的器官是腸胃及皮膚，約莫在寶寶出生幾個月後到一歲之間就會出現，爸媽們可先從這兩方面觀察。腸胃方面，常見的是脹氣、吐奶、便秘或腸絞痛；皮膚方面，則以紅疹、頻繁搔癢、異位性皮膚炎等症狀表現。再長大一點後，過敏可能轉移至呼吸道，造成寶寶呼吸有喘鳴聲，不僅爸媽照顧起來勞心費力，小朋友的長大過程也會格外辛苦。

蕭冠群醫師分享，診間遇過不少媽媽帶著皮膚起小紅疹或是餵食困難的小朋友來就醫，詢問是否有過敏的可能，經檢查後發現，幾乎五成左右比例都真的是過敏引起！立即著手控制、治療後，都能維持在不會影響日常作息的程度，但仍然呼籲爸媽們都應保有「積極從源頭預防過敏」的正確心態，若出現疑似過敏的徵兆或疑慮，則盡早帶寶寶就醫諮詢，不讓過敏有機可乘！

「飲食」是重要關鍵　近半數寶寶1.5歲前因飲食誘發過敏
蕭冠群醫師指出，除了家族遺傳史外，誘發寶寶過敏的因素還包含環境及飲食，尤其對新生兒而言，腸胃道尚在發育階段，容易因飲食引起過敏反應。因此，在預防過敏的努力上，除了使用空氣清淨機維持好居家空氣品質外，飲食更不容馬虎。

根據研究，在寶寶滿1.5歲前，有近半數會因牛奶蛋白或雞蛋誘發過敏，因此建議媽媽都應優先以母乳哺餵，因母乳是最不容易引起過敏、最好的食物，但若寶寶一歲後，媽媽基於個人因素不便繼續哺餵，可選接近母乳的部分水解蛋白配方做銜接。

水解品牌百百種　選擇精準水解配方才能有效預防過敏
市面上推出部分水解配方的品牌也愈來愈多，爸媽究竟該如何挑選？蕭冠群醫師建議，優先選擇歷史悠久、具有長時間追蹤研究的大品牌，可以精準切斷牛奶蛋白中的造成過敏的主要片段，轉化為溫和片段，慢慢培養寶寶免疫系統耐受性，有效降低未來被誘發過敏的機會，品質上較有保障。

許多爸媽擔憂水解後的配方，營養價值會不會不足？蕭冠群醫師比喻，如同將一塊牛排先切小塊後再吃掉一樣，只是大小形式不同而已，仍保留豐富營養價值，爸媽可以放心選用，為寶寶未來健康打底好基礎！

蕭冠群醫師指出，誘發寶寶過敏的因素包含環境及飲食，尤其新生兒腸胃道尚在發育階段，容易因飲食引起過敏反應。 圖／Shutterstock
蕭冠群醫師指出，誘發寶寶過敏的因素包含環境及飲食，尤其新生兒腸胃道尚在發育階段，容易因飲食引起過敏反應。 圖／Shutterstock

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