寶寶打噴嚏、皮膚癢　當心季節變化啟動過敏反應

數據統計，有過敏症狀的孩子僅有1/3會康復。在季節交替、濕度變化較大時，家長應多觀察孩子的狀況，避免誘發過敏。 圖／Shutterstock

「一遇到下雨、空氣濕度提升，寶寶打噴嚏、皮膚癢等小症狀都跑出來了！」璟馨婦幼醫院小兒科醫師吳季倫表示，千萬別誤以為這些反應只是因天氣變化出現的輕微症狀，天氣穩定就會好轉。過敏是不斷累積的過程，沒有好好保養，一旦誘發過敏症狀，往往令大人措手不及，再怎麼努力預防效果都非常有限。

數據統計，有過敏症狀的孩子僅有1/3會康復，其餘2/3長大後還會有斷斷續續的症狀，可能會一直延續到成人。「預防勝於治療」，特別是在季節交替、濕度變化比較大的時候家長更應多觀察孩子的狀況，免得誤觸過敏的開關，開啟一場漫長又艱辛的保衛戰。

關鍵「飲食」打底好 遠離「過敏進行曲」干擾

根據異位性皮膚炎的臨床實證研究發現，部分寶寶的皮膚過敏會隨時間緩解，但仍約有40%的寶寶，長大仍持續有症狀，也可能誘發「過敏進行曲」，使「過敏」相繼於不同年紀在不同部位上演。如小時候過敏好發於腸胃及皮膚，長大一點則轉為呼吸道方面，造成過敏性鼻炎、結膜炎、異位性皮膚炎，甚至出現氣喘、夜咳等症狀，恐需長期依靠藥物控制。一旦成了過敏兒，免疫系統防禦力較薄弱，除了平日過敏症狀不斷，也容易受外在病毒入侵，診間常見到，寶寶感冒拖幾周都不見好，吃藥頻率高，代謝、生長發育都受影響。

因此，家長們的預防工作刻不容緩，吳季倫醫師說明，應兼顧飲食和環境。環境方面，過敏原大多來自灰塵、塵螨、蟑螂，威脅無處不在。室內濕度方面，太高易孳生過敏原，太低皮膚容易乾燥、敏感，應維持在50-60%之間最適宜。此外，家長們務必勤打掃，準備防塵螨寢具、空氣清淨機、除濕機，不可掉以輕心。

除了從環境著手外，「慎選飲食」更是過敏預防重要的一環。吳醫師呼籲家長盡量持續哺餵母乳，因其蛋白質組成及內含的珍貴營養素，最適合寶寶吸收。但鑑於現在多雙薪家庭，如寶寶一歲後，媽媽需返回職場，無法隨時哺乳時，會建議使用「部分水解蛋白配方」銜接母乳。透過水解技術，將牛奶中的大分子帶白質，切割成較小的蛋白分子片段，讓寶寶尚未發育完全的腸胃更好吸收。

不是所有水解技術 都能有效預防過敏

市面上部份水解蛋白配方的產品幾乎知名廠商都有，但各品牌水解技術都有差異，其效果也各自不同。吳季倫醫師建議，最好以有大規模臨床實證佐證的廠牌作為選購標準，確保其水解技術能準確找出刺激原，在完整保留營養成分的同時，將易產生刺激的蛋白質分子鏈切斷，留下不易引發過敏的耐受部分，利於寶寶消化及吸收。此外，精準的水解技術也能溫和地訓練腸胃耐受性，幫助寶寶調整體質，未來再遇到過敏原刺激，也較不易被誘發過敏，為寶寶打好健康基礎。