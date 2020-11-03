影／廢產品變黃金 農委會「循環農業」成績亮麗

演奏貝多芬卅二首鋼琴奏鳴曲，對所有的鋼琴家來說，是一個終極的里程碑。除了音樂本身的分量超重，長達七、八場的系列獨奏會，不但考驗行政團隊的規劃執行力，更考驗音樂家本身的體力和腦力極限。

2020-11-03 12:00