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影／廢產品變黃金 農委會「循環農業」成績亮麗
農委會今天舉辦「2020循環農業環島列車」返航記者會，發表推動循環農業的技術成果。由農委會主委陳吉仲親自主持。
農委會自106年起整合農、林、水、畜各試驗所與相關學術、技術研究、產業單位等，推動「農業資源循環產業創新計畫」，讓國內循環農業資源的再利用量，從108年的5.2萬公噸，成長到109年的12.5萬公噸，成長率超過一倍，累計至目前為止已完成資源再利用量17.7萬公噸。而在減碳效益方面，108年累計為3.7萬公噸，109年成長至6.1萬公噸，共計9.8萬公噸，相當於250座大安森林公園的吸碳量。此外，該計畫累計促進產業投資8.4億元，以及數十項產業媒合、技術轉移等，也為台灣農業走向循環經濟，交出了一張漂亮的成績單。
陳吉仲表示，台灣循環農業一直積極落實「源頭減量」、「循環減廢」、「加值利用」三大行動策略，近年來更透過產業的創意與技術革新，推出不少讓消費者眼睛為之一亮的明星產品，讓循環農業走入大眾生活，成為市場新寵。
陳吉仲舉例，例如水產試驗所推出牡蠣殼變身加熱包的套組技術，不僅解決臺灣每年16.9萬公噸廢棄牡蠣殼的處理困擾，也預計每年為業者帶來至少1,035萬元以上營收。
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