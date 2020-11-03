快訊

喀布爾大學大屠殺：IS瞄準教育現場的連環恐攻

七旬婦接種流感疫苗後睡夢中過世 疾管署回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／廢產品變黃金 農委會「循環農業」成績亮麗

攝影中心 / 記者杜建重/即時報導
農委會今天舉辦「2020循環農業環島列車」返航記者會，發表推動循環農業的技術成果。由農委會主委陳吉仲親自主持。記者杜建重／攝影
農委會今天舉辦「2020循環農業環島列車」返航記者會，發表推動循環農業的技術成果。由農委會主委陳吉仲親自主持。記者杜建重／攝影

農委會今天舉辦「2020循環農業環島列車」返航記者會，發表推動循環農業的技術成果。由農委會主委陳吉仲親自主持。

農委會自106年起整合農、林、水、畜各試驗所與相關學術、技術研究、產業單位等，推動「農業資源循環產業創新計畫」，讓國內循環農業資源的再利用量，從108年的5.2萬公噸，成長到109年的12.5萬公噸，成長率超過一倍，累計至目前為止已完成資源再利用量17.7萬公噸。而在減碳效益方面，108年累計為3.7萬公噸，109年成長至6.1萬公噸，共計9.8萬公噸，相當於250座大安森林公園的吸碳量。此外，該計畫累計促進產業投資8.4億元，以及數十項產業媒合、技術轉移等，也為台灣農業走向循環經濟，交出了一張漂亮的成績單。

陳吉仲表示，台灣循環農業一直積極落實「源頭減量」、「循環減廢」、「加值利用」三大行動策略，近年來更透過產業的創意與技術革新，推出不少讓消費者眼睛為之一亮的明星產品，讓循環農業走入大眾生活，成為市場新寵。

陳吉仲舉例，例如水產試驗所推出牡蠣殼變身加熱包的套組技術，不僅解決臺灣每年16.9萬公噸廢棄牡蠣殼的處理困擾，也預計每年為業者帶來至少1,035萬元以上營收。

農委會主委陳吉仲下午親自主持「2020循環農業環島列車」返航記者會，發表推動循環農業的技術成果。記者杜建重／攝影
農委會主委陳吉仲下午親自主持「2020循環農業環島列車」返航記者會，發表推動循環農業的技術成果。記者杜建重／攝影
陳吉仲舉例，水產試驗所推出牡蠣殼變身加熱包的套組技術，預計每年為業者帶來至少1,035萬元以上營收。記者杜建重／攝影
陳吉仲舉例，水產試驗所推出牡蠣殼變身加熱包的套組技術，預計每年為業者帶來至少1,035萬元以上營收。記者杜建重／攝影

農委會 陳吉仲 大安森林公園

延伸閱讀

農委會牽「姻緣」 百位青農牽手漢光合作社拚產銷

農委會助青農行銷 與生產合作社契作提高收益

柯文哲問明年多少萊豬抵台 陳吉仲：看政府配套措施

不懂經貿？柯文哲嗆陳吉仲：一年後有多少萊豬來台

相關新聞

中華電信維修電話線竟收通話費 潘懷宗：還私闖民宅

家住台北市北投區的中華電信陳姓用戶，今年8月因位於宜蘭員山的祖宅通話品質不良，不料報修後發現老家沒有人住，電話帳單明細表...

新制要求公費醫師服務十年 醫界砲聲隆隆轟衛福部

第二期重點科別公費醫師明年將開始招生，衛福部規畫期服務時間將由現行六年延長為十年，相關醫學系感到錯愕。衛福部雖說明有配套...

多雨又能做到路平不簡單 宜蘭勇奪金路獎四連霸創先例

被譽為交通界奧斯卡獎的「金路獎」，日前由公路總局公布得獎名單，宜蘭縣政府在路況養護類榮獲全國第一名，更創下在該獎項勇奪「...

影／廢產品變黃金 農委會「循環農業」成績亮麗

農委會今天舉辦「2020循環農業環島列車」返航記者會，發表推動循環農業的技術成果。由農委會主委陳吉仲親自主持。

雙11購物節 台灣大祭第二波活動

電商年度盛會「雙11購物節」即將到來，台灣大哥大（3045）「雙11」活動一波接一波，繼與momo購物網合作推「到店取貨...

畜牧糞尿資源化利用 全台1500家畜牧場申請

環保署105年起與農委會推動畜牧糞尿資源化，包括沼液沼渣肥分施用、農業廢棄物個案再利用、符合放流水標準回收施灌植物等，迄...

台彩推兩款刮刮樂 獎項超過264萬個

台灣彩券公司今(3)日推出結合益智延長型玩法及中獎就贏錢獎金結構的新款刮刮樂「獎金大本贏」，以時下熱門的露營活動為主題，...

基婦人打流感後進加護病房 林右昌：應跟疫苗無關

基隆市一名50多歲婦人上月施打公費流感疫苗後住進加護病房插管治療，家屬質疑是疫苗造成，市長林右昌今天表示，已請醫院提供最...

浪子回頭！他昔日浴血江湖 今以砂畫重生監所授課

「2020更生美展」今天上午在台中市大墩文化中心舉辦，「蛻變新生，脈動傳承」邀請「聚砂成畫 彩繪人生」砂畫家朱國富分享習...

博客來雙11業績挑戰翻倍 中衛口罩天天開賣

瞄準「雙11」年度購物季，博客來於即日起至11月12日，祭出史上最優惠雙11活動，還有一天一款中衛口罩天天開賣，主攻女性...

終極里程碑！鋼琴家白建宇的貝多芬鋼琴奏鳴曲全集展演

演奏貝多芬卅二首鋼琴奏鳴曲，對所有的鋼琴家來說，是一個終極的里程碑。除了音樂本身的分量超重，長達七、八場的系列獨奏會，不但考驗行政團隊的規劃執行力，更考驗音樂家本身的體力和腦力極限。

女工雙腳癱瘓 竟是胸椎脊髓長腫瘤作祟

南投60歲林姓婦人最近為雙腿無力四處求醫治不好，到南投醫院治療，醫師發現她的胸椎脊髓內竟長出4公分腫瘤，經手術清除腫瘤後...

熱門新聞

吳德榮：今北台、東半部濕涼 「閃電」颱風「打轉」中

七旬婦接種流感疫苗後睡夢中過世 疾管署：與疫苗無關

颱風閃電滯留打轉往西前進 吳聖宇:周五後花東恐大雨

明年入學的公費醫師 服務時間將延長為10年

公費醫師服務年限變10年 恐影響明年報考意願

買早餐只剩200塊不夠付！店家「拒退餐送2饅頭」 結局暖翻網友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。