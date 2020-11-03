新手媽媽產後憂鬱症 臨床心理師引導走出陰霾

嘉義一名新手媽媽產後憂鬱症發作，日前出現輕生的念頭，臨床心理師以同理心支持產婦調適情緒，運用「呼吸放鬆法」來釋放壓力，逐漸讓她擺脫負面想法。

因擔心與婆婆觀念不同將影響孩子未來教養，先生夾在婆媳間左右為難，嘉義一名新手媽媽入住產後護理之家，竟為此哭泣、失眠，還起了輕生念頭。護理之家將她轉介給大林慈濟醫院臨床心理中心尋求協助。

臨床心理師陳可家說，這名新手產婦是得了產後憂鬱症，透過身心壓力評估，以同理心支持產婦的努力，幫助產婦認知調整適應新改變，運用「呼吸放鬆法」來釋放壓力，逐漸讓她擺脫負面想法。

陳可家說，另一半對產婦的支持非常重要，先生主動對家務默契分擔，遇到婆媳之間的衝突時不當傳話筒，需要協調時請試著換句話說，這樣才能緩和當事人雙方的情緒。

另外，坐月子期間的產婦心理是脆弱的；陳可家呼籲不要對產婦有太多的指導性語言，應多給一些支持，減少產後憂鬱。而產後情緒困擾的媽媽可以找人聊聊，主動訴說問題，得到家人、朋友的支持，可走出低潮。

陳可家指出，造成產後憂鬱的原因很多，婦女產後由於雌性激素、黃體激素下降、腦內神經傳導物質的變化，加上難以調適身材體態改變，以及有孩子後生活方式的改變、經濟壓力等問題，在心理上輕則會出現產後情緒低落，重則衍生產後憂鬱症。

約有80%剛生產後的媽媽會出現產後情緒低落、不易入眠、焦慮等症狀，通常大約1至2週就能適應這個改變；而有15%左右的婦女衍生為產後憂鬱症，會持續超過2週心情沮喪、失眠、食慾不振、失去興趣、極度焦慮、難以專心、常常自責、甚至有輕生的想法，無法照顧嬰兒。

陳可家建議，如果產婦仍然無法自我調適，一定要尋找專業的醫療團隊協助，接受身心科門診服務或尋求專業心理師的幫助。