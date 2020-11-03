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畜牧糞尿資源化利用 全台1500家畜牧場申請

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天在雲林縣台西鄉全民畜牧場舉辦記者會，並頒發10家優良畜牧戶感謝狀。圖／環保署提供
環保署今天在雲林縣台西鄉全民畜牧場舉辦記者會，並頒發10家優良畜牧戶感謝狀。圖／環保署提供

環保署105年起與農委會推動畜牧糞尿資源化，包括沼液沼渣肥分施用、農業廢棄物個案再利用、符合放流水標準回收施灌植物等，迄今全國已達1500家畜牧場申請，可回收氮肥創造綠能，提升河川水質，改善空氣中臭味問題，並減少溫室氣體排放。

為協助小型畜牧場廢水處理並資源利用，環保署補助地方政府推動畜牧糞尿大場代小場的分戶收集處理、集中處理計畫，目前已有6縣市共13案完成核定補助，可處理53場畜牧場、約12萬頭畜牧糞尿。

環保署今天在雲林縣台西鄉全民畜牧場舉辦記者會，並頒發10家優良畜牧戶感謝狀，環保署副署長蔡鴻德表示，藉由畜牧糞尿資源化，經厭氧發酵還肥於田，收集處理過程產生的沼氣轉化成綠電後售電給台電，將畜牧資源有效轉換為氮肥及綠能，落實畜牧業循環經濟，同時改善水體水質及空氣臭味，大場代小場及集中式處理場的推動模式，將成為畜殖產業中資源循環利用的領導者。

環保署表示，自105年推動畜牧資源化至今，全國已達1500場畜牧場採行畜牧糞尿資源化利用措施，包含沼液沼渣肥分使用、個案再利用及符合放流水標準回收澆灌植物，共核准施灌量每年達678萬公噸，可取代18萬8578包化學肥料，節省6411萬肥料錢，施灌水量最多可減少繳納水汙費5224萬元，相當於773座礫間處理設施削減汙染量。

另考量小型畜牧場廢水處理及資源化技術不足，環保署107年起補助地方政府設置畜牧糞尿資源化設備處理其他畜牧場糞尿，全國已核准補助13案，總處理頭數約12萬頭，每年共可減少約12萬公噸溫室氣體排放量，發電機裝置容量共計1391KW，其中雲林縣就申請7場。

牧場 環保署 水質

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