新制要求公費醫師服務十年 醫界砲聲隆隆轟衛福部

第二期重點科別公費醫師明年將開始招生，衛福部規畫期服務時間將由現行六年延長為十年，相關醫學系感到錯愕。衛福部雖說明有配套措施，重點為保障醫師於醫學中心進修、具公職資格等，但許多公費醫師聞訊難掩不滿。台北市醫師職業工會發表聲明指出，此決議片面倉促、欠缺正當性，呼籲衛福部「懸崖勒馬」。

北市醫師職業工會表示，公費醫師無法留任、偏鄉欠缺醫事人力，背後有多重原因，包含勞動條件不佳、分發方式不合理、轉調管道不透明、管理階層態度等。延長服務年限，相當於單方面強迫公費醫師「還債更久」的作法，更降低政府改善偏鄉醫療根本問題的動機，對偏鄉民眾也不是好事。

陳姓公費醫師表示，偏鄉留不住醫師，最大癥結在於「看不到願景」，偏鄉醫療體系需要改革陋習、建立目標和願景，設想清楚該做什麼、需要哪些資源，再來談需要哪些醫師。延長服務時間的作法，反而會讓當地院所沒動力改善現況。現在公費醫師遇到不健全職場，要申請轉院已經困難重重，這問題遲未改善，一昧拉長時間也只是使生涯規畫更受限制。

北市醫師職業工會指出，雖然衛福部承諾將開放公費醫師以「醫學中心支援偏鄉」的方式服務，也能夠開放選擇內外婦兒以外的專科別，但這些都是現在就能修正的，根本不需要以延長十年為代價才去做。另外，衛福部的「公費醫師留任補助計畫」現在還停留在開會討論階段，什麼都還沒落實，會議上也不曾討論延長服務年限的問題，現在忽然宣布要延長至十年，其正當性令人質疑。

曾參與今年立委選舉的台灣基進黨黨員、血管外科醫師吳欣岱也在其粉專公開聲援工會訴求。吳欣岱發文表示自己就是公費醫師，回想過去分發服務期間種種不好的經驗，她認為「公費醫師不是沒有下鄉的熱忱和抱負，是政府單位溝通手段粗糙，只求帳面數字好看，不看醫師的各種軟性需求。」她呼籲相關單位，「與其把剛成年的年輕學子騙去多做幾年，不如好好想想如何讓已經在偏鄉服務、有經驗的醫師們願意留在原處。」