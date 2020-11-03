基婦人打流感後進加護病房 林右昌：應跟疫苗無關

基隆市一名50多歲婦人上月施打公費流感疫苗後住進加護病房插管治療，家屬質疑是疫苗造成，市長林右昌今天表示，已請醫院提供最好照顧，衛生局也持續關懷，初步瞭解，應跟疫苗無直接相關，由於疫苗能提供完善保護力，他籲請把疫苗留給長者、小朋友等需要施打的人優先使用。

林右昌指出，現在基隆市流感疫苗施打比例達七成，基隆市依照中央要求逐步施打，日前婦人施打部分，初步瞭解，應跟疫苗無直接相關，他還是請醫院提供最好的照顧，並請衛生局持續給予關懷。

衛生局今天在議會業務報告時，有多位議員也關切此案發展，局長吳澤誠表示，是否因疫苗引起已送衛福部釐清，長庚診斷婦人為格林巴利症候群（GBS），目前第三次洗腎，逐漸穩定康復中。

多位議員關心疫苗是否足夠？吳澤誠說，全部流感疫苗基隆有9萬9千多劑，在前2周就已打4萬5千多劑，但學校必須保留2萬8千多劑，扣掉高風險族群、65歲以上老人等，目前約剩7、8千劑，如果必要性的打完，會再到社區施打，目前疫苗的量應是足夠的。