中華電信維修電話線竟收通話費 潘懷宗：還私闖民宅

家住台北市北投區的中華電信陳姓用戶，今年8月因位於宜蘭員山的祖宅通話品質不良，不料報修後發現老家沒有人住，電話帳單明細表卻出現3通共26.93元的電話費，且維修人員趁他家中無人，直接進入用戶家中打測試電話，還收取通話費。台北市議員潘懷宗接獲陳姓用戶陳情，要求NCC應該究責。

陳姓用戶說，3個月前，祖宅中的市話通話品質不良，雜音很大，向障礙台通報，但上個月寄來繳費通知，發現金額不對，調取帳單明細表發現老家沒人住，市話沒有人打，竟然有人從家往外撥打電話。

他調閱家中監視器，還發現一名中華電信人員擅自打開祖宅兩道門，直接進到屋內進行線路測試，事先也未告知，事後一個多月，才由主任級長官出面解決，退回26.93元。

潘懷宗說，中華電信不當收取市話費，經民眾發覺後向客服抗議，竟要一個多月才願意認錯，雖然陳姓用戶繳交的26.93元只是一個小數目，但全國受害民眾到底有多少? 請NCC應主動介入調查，中華電信是否已經違反電信法56條。

對此，中華電信宜蘭營運處副總經理劉世足表示，8月28日共兩人去查修時，發現纜線感應不良，按SOP是不需要去用戶家，因當地的電線沒有地下化，因此是爬上電桿進行查修工作，原本確認有沒有修好，按SOP是要用自己的手機做測試，該員工卻用客戶電話向另一同仁做確認。另外，過去沒有發生類似的案例，該員工擅自進入民宅，公司並不知情，將懲處。