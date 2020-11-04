迎接Dyson年度雙十一盛典 明星商品官網獨家現折1萬 4 ！ 滿萬再送千 入手Dyson夢幻逸品趁現在

文 / 戴森 提供

圖／戴森 提供
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Dyson一年一度的「雙十一盛典」現已開打！Dyson今年祭出多項超值優惠，2020全新產品與明星熱賣品項全面備齊，入手夢幻科技逸品趁現在。今天開始至11月13日，Dyson每波推出不同皇牌獨家優惠，吸塵器狂降破萬，不需萬元即可入手Dyson 空氣清淨機！全館滿萬再送千，指定信用卡刷卡滿額分期可享最高2,000元刷卡金回饋，使用中國信託LINE Pay信用卡更享4% LINE POINTS 回饋。Dyson雙十一盛典祭出限時最甜價，讓你好康通通一次「戴」回家！

活動網站：https://bit.ly/31Wqvxk

2020新款王牌吸塵器 官網獨家型號首折5千

為歡慶雙十一慶典，Dyson祭出熱騰騰的新品優惠！皇牌旗艦V11系列和最新輕量吸塵器Dyson Digital Slim系列雙雙首降過4千！

圖／戴森 提供
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新推出主打輕量級的「Dyson Digital Slim Fluffy Pro 輕量無線吸塵器」，吸頭體積和重量相較以往減輕40%，同時搭備 Dyson Hyperdymium™馬達，持續保持強勁不減的吸力表現，輕鬆解決台灣家庭常見的清潔困擾。

官網獨家金色附收納架，立即入手：https://bit.ly/3oExGDS

圖／戴森 提供
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廣受消費者喜愛的旗艦V11系列的「新一代Dyson V11™ Absolute Pro無線吸塵器」，全新可換電池設計給你更長更靈活清潔時間，獨家型號更附送替換V11電池。雙十一期間Dyson豪氣現折5,000元，讓消費者用最實惠的價格讓日常清潔更加升級！

旗艦型號附送電池+11件配件吸頭，手刀搶購：https://bit.ly/3mCNW6x

空氣居家守門員最高下殺66折起

圖／戴森 提供
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因應秋冬季節即將到來，為呵護全家人的優質環境，擁有獨家分解甲醛科技的旗艦型號「Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic™三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06」，11月4-8日祭出史無前例的限時優惠，限時現折4,000元：https://bit.ly/2TAJtoj
第三波正檔11月9-13日則換上「Dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機HP04 」限定優惠，官網備有獨家黑鋼色，不到2萬元輕鬆入手！

圖／戴森 提供
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Dyson透過智慧科技淨化空氣中的汙染物及過敏原，包含花粉、細菌及小至PM0.1的懸浮有害浮微粒。同時結合冷暖氣功能，一年四季守護室內空氣品質。

立即購買Dyson空氣清淨機：https://bit.ly/381WIqu

吹風機界的夢幻逸品 官網限定專屬尊爵禮盒

圖／戴森 提供
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不只透過熱風吹乾頭髮，風速快又能邊保養的吹風機就是女孩們的夢幻逸品。戴森以獨家美髮科學，透過數位馬達及智慧溫控，降低吹風機對於頭皮的高溫損傷。Dyson Supersonic™ 吹風機於雙十一期間更推出全機金屬髮絲紋桃紅色系「頂級尊爵禮盒」，搭配避免拉扯頭髮引起頭皮不適的順髮梳，以及專為蓬鬆造型設計的透氣髮捲梳，吹整造型更加得心應手！ 同時，官網人氣熱門限定奢華紫色，入手即贈送市值4,000元的全新同色專用底座，更大方加送2,000元折價券，夢幻逸品入手趁現在！

「頂級尊爵禮盒」首降最低價！只需$12,900即可入手：https://bit.ly/3oIs7V9

每日限量破盤價 攜手各卡行滿額回饋千元刷卡金

Dyson於雙十一期間更祭出單日限量破盤價，鎖定每日限量明星商品則有機會享超殺優惠78折起的「Dyson Airwrap™ 造型器 Smooth + Control」以及官方限量瑰麗紅色的「Dyson Airwrap™ 造型器全系列」。

圖／戴森 提供
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立即搶限量破盤單品：https://bit.ly/3kIe7s0

Dyson不僅放送各項超甜優惠價外，更與各信用卡行攜手合作推出史前未有的限量終極優惠，讓消費者一次省到底！刷台新信用卡單筆滿額分12期享有最高回饋2,000元刷卡金，刷聯邦銀行信用卡單筆滿11,111元以上即回饋雙十一完美優惠價1,111元刷卡金，使用中國信託LINE Pay信用卡則享有LINE POINTS 4%回饋，且全館於即日至11月13日均可滿萬送千，購買單件濾網更享88折優惠。
還在等超低價優惠資訊的你，雙十一盛典絕對不能錯過！

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