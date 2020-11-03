首座公立長照中心將誕生 林欽榮：展現超強執行力

迎接高齡化社會挑戰，正執行各項設施壓力測試的高雄市「高齡整合長期照護中心」將竣工，是全國首座公立長期照護中心。高雄市副市長林欽榮前往視察，肯定工務局、衛生局等單位發揮超強執行力，期待未來融合智慧醫療元素，成為全人醫療照顧服務資源的最佳據點及典範。

林欽榮說，今年9月初，市長陳其邁託付他督導工程，確保能如質如期完成，他前往現勘，指示衛生局60日內完成裝潢、電力、網路、空調及防災等施工及滿載測試，感謝工務局、衛生局暨所屬單位發揮超強執行力，在短短40日即交出亮眼成果。

高雄截至109年8月底，人口總計276萬9434人，65歲以上人口數為45萬2847人，老人人口數比率16.35%，較全國15.62%高出0.63%，更列居全國第2名。

林欽榮表示，市民對醫療、健康促進、長期照護、在地老化等需求日趨增加，高雄市政府104年起開始規畫在衛生局舊址興建高齡整合長期照護中心，建築含括地上10層和地下2層，總樓地板面積約6500坪，整合市府所屬的中西醫療資源，包含中醫醫院、民生醫院兒虐重症專屬病房及特殊疾病個案照護機構、凱旋醫院精神護理之家與康復之家、同時進駐衛生局社區心衛中心及長期照顧中心，也緊鄰衛生局，整個健康醫療園區形成網絡狀，更能完整快速應變，也發揮照護及行政效率。