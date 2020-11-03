桃園水資源開放民眾取水 鄭文燦：每天8萬噸供應抗旱

韓國歌手Jessica的新書《Shine》，揭開韓星出道背後的血淚，雖說不是自傳性小說，卻容易引起讀者共鳴。作者五年前從紅遍亞洲的韓國女團「少女時代」單飛後，這個團體彷彿從來沒有這個人一般，團體照被裁剪，歌曲部分被取代，團員彼此之間也不再提及這個名字，手法激烈可見一斑。縱然本書內容並未明顯根據事實改編，但其中描繪的娛樂世界卻再真實不過，我們看見的舞台僅是一隅，燈光未及的地方，有著更多噤聲的故事無從被訴說。

2020-11-03 11:47