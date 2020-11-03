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桃園水資源開放民眾取水 鄭文燦：每天8萬噸供應抗旱
桃竹苗水情吃緊，桃園市鄭文燦今天上午前往蘆竹區出席桃園北區水資源回收中心放流水取用演練，不少民眾前往該水資源中心排隊取水使用，鄭文燦表示，為減緩石門水庫下降，進行放流水取水演練，開放民眾取用放流水，桃園水資源回收中心每天可供應8萬噸水，提供南亞科技等工業用水及營建工地灑水、民眾澆花、洗車使用。
鄭文燦聽取桃園水資源回收中心簡報目前放流水水情現況，了解石門水庫水位持續下降，他說，石門水庫水量剩一半，56年來水位最低，桃竹苗農田停灌，桃園也採夜間減壓供水，平均減少5%水量，一旦紅燈分區供水，每里1水塔，由消防局每天供應5萬噸水，「希望不要走到這一步」。
鄭文燦表示，為減緩石門水庫水位下降，桃園水資源中心7個中心每天供應8萬噸水，最大的北區水資源中心每天供應5萬噸水，提供南亞科技每天2萬噸水需求，為鼓勵節水，開放工業需求、營建工地及民眾取水澆花、洗車、沖馬桶使用，但不能飲用及食品、製藥使用。
因應抗旱需求，明天將舉行埤塘取水到大湳水廠演練，要求桃園600多口埤塘水源提供自來水廠備用，全桃地下水井100口亦將全部啟用，市府也造打15口戰備水井應變，市府推動多元節水措施，核准桃園北區水資源回收中心再生水計畫，未來預定供應再生水12萬噸，讓水資源充分循環再利用。
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