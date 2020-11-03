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藥錠變色 食藥署公布回收6.5萬顆胃食道逆流藥

聯合報 / 記者邱宜君/即時報導
台裕〞艾適美腸溶錠40毫克，外盒。圖／食藥署提供
台裕〞艾適美腸溶錠40毫克，外盒。圖／食藥署提供

食品藥物管理署今宣布回收「〝台裕〞艾適美腸溶錠40毫克」共6.5萬顆，這是治療胃食道逆流的處方藥。食藥署藥品組科長洪國登說，這次是廠商主動通報說，原本應該是粉紅偏紅色的藥品變成淡黃色，調查發現是膜衣沒有包好，因此回收四個批號，民眾如果拿到受影響的批號，建議趕快回診就醫，與醫師重新討論處方。

洪國登表示，腸溶錠與一般錠劑最大的不同在於外層的膜衣，可以保護藥品到抵達腸道才溶解。膜衣不完整的藥品吃下去之後，可能提早在胃部溶解，導致藥效不彰或是腸胃不適。廠商10月21日通報食藥署，因為膜衣沒有包覆完整，導致藥品變色，食藥署已要求廠商11月21日前完成回收並且繳交報告，提出預防改善措施。

洪國登表示，這次回收的腸溶錠總共有四個批號(UH2007、UH2108、UH2203、UJ1709)，總銷售量是6萬5000顆。健保資料顯示，這款藥比較冷門，在同成份、同劑型、同劑量的藥物中僅佔不到0.01%。食藥署已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

該藥品主要用來治療胃食道逆流性疾病，可以與適當之抗菌劑療法併用，以根除幽門螺旋桿菌、治療由幽門螺旋桿菌引發的十二指腸潰瘍。食藥署提醒，民眾切勿自行任意停藥。如果對於用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

〝台裕〞艾適美腸溶錠40毫克，藥品外觀。圖／食藥署提供
〝台裕〞艾適美腸溶錠40毫克，藥品外觀。圖／食藥署提供
食品藥物管理署今宣布回收「〝台裕〞艾適美腸溶錠40毫克」共6.5萬顆，這是治療胃食道逆流的處方藥。本報資料照片
食品藥物管理署今宣布回收「〝台裕〞艾適美腸溶錠40毫克」共6.5萬顆，這是治療胃食道逆流的處方藥。本報資料照片

食藥署 胃食道逆流 醫師

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