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苗栗3兄弟一年內相繼診斷出大腸癌 家族遺傳風險高

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三兄弟與母親經大腸癌治療後狀況都穩定。圖／大千綜合醫院提供
三兄弟與母親經大腸癌治療後狀況都穩定。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣有三兄弟在1年內相繼診斷出大腸癌，醫師追溯病史發現他們的母親也是大腸癌病患，且在4年前發病，母子4人都罹患大腸癌，家族遺傳性高，目前三兄弟治療後狀況穩定。

苗栗市大千綜合醫院外科主任馮啟彥指出，偶發性大腸癌也就是沒有家族遺傳，占所有大腸癌病患的70%，通常好發於50歲以上，發生原因與生活飲食相關，例如少吃蔬果、常吃肉類與油炸燒烤類食物，另外30%的大腸癌病人與家族遺傳有關，根據研究發現，家族如有大腸癌病史，罹病的機率較常人高出1.5倍，如果是有兩名一等親都罹患大腸癌，風險將提高3倍。

由於大腸癌家族遺傳性機率高，馮啟彥都會提醒他治療過的病人家屬務必要接受檢查，但許多家屬因忙碌或不在意而未放在心上，這次收治的三兄弟年齡在50歲上下，4年前他們的母親發病時，但因害怕做大腸鏡而不願接受診查建議，導致後來其中一人發現時已是大腸癌第3期，三兄弟從去年底到今年一年內都相繼診斷出大腸癌，期別分別是零期、一期和三期，目前三兄弟及母親經治療後，狀況都穩定。

馮啟彥指出，其實大腸癌是能早期發現、早期治療的癌症，除了做糞便潛血篩檢外，也可透過大腸鏡進一步的檢查，目前已可搭配做無痛大腸鏡，因此民眾不要因害怕而忽略自身健康；此外，家族中如有人有大腸癌病史，也建議要盡早定期做檢查，才不致延誤病情。

馮啟彥主任提醒，家中有大腸癌病史的民眾一定要定期接受檢查，才不致延誤病情。圖／大千綜合醫院提供
馮啟彥主任提醒，家中有大腸癌病史的民眾一定要定期接受檢查，才不致延誤病情。圖／大千綜合醫院提供

大腸癌 癌症 苗栗縣

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