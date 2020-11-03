苗栗3兄弟一年內相繼診斷出大腸癌 家族遺傳風險高

苗栗縣有三兄弟在1年內相繼診斷出大腸癌，醫師追溯病史發現他們的母親也是大腸癌病患，且在4年前發病，母子4人都罹患大腸癌，家族遺傳性高，目前三兄弟治療後狀況穩定。

苗栗市大千綜合醫院外科主任馮啟彥指出，偶發性大腸癌也就是沒有家族遺傳，占所有大腸癌病患的70%，通常好發於50歲以上，發生原因與生活飲食相關，例如少吃蔬果、常吃肉類與油炸燒烤類食物，另外30%的大腸癌病人與家族遺傳有關，根據研究發現，家族如有大腸癌病史，罹病的機率較常人高出1.5倍，如果是有兩名一等親都罹患大腸癌，風險將提高3倍。

由於大腸癌家族遺傳性機率高，馮啟彥都會提醒他治療過的病人家屬務必要接受檢查，但許多家屬因忙碌或不在意而未放在心上，這次收治的三兄弟年齡在50歲上下，4年前他們的母親發病時，但因害怕做大腸鏡而不願接受診查建議，導致後來其中一人發現時已是大腸癌第3期，三兄弟從去年底到今年一年內都相繼診斷出大腸癌，期別分別是零期、一期和三期，目前三兄弟及母親經治療後，狀況都穩定。