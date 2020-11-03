地價稅開徵 善用e化繳納可抽提貨券

新竹市稅務局今指出，竹市2020年地價稅繳款書已於10月23日全面寄發，繳納期限為11月30日，為更便利納稅義務人繳納稅款，今年自9月16日起已放寬超商繳稅限額，從2萬元提高至3萬元，同時也開放非本人持有信用卡繳稅，提醒民眾每逾2日會加徵1%滯納金，務必要在限期內繳納。

稅務局表示，為鼓勵民眾多加利用e化繳稅，市府特舉辦e化繳稅抽大奬的活動，只要在繳納期間使用e化管道（包括掃描QR-Code、行動支付或使用已註冊健保卡、自然人憑證或行動身分認證（TW FidO）線上查繳稅及便利商店多媒體資訊機查繳稅）繳交今年地價稅，就有機會抽中提貨券6000元（1名）及500元（100名），千萬別錯過。

稅務局說，繳稅管道非常多元，民眾可於繳納期間內以掃描繳款書QR-Code行動條碼連結繳稅服務網站轉帳繳稅、或利用開辦「行動支付工具」繳稅業者之APP，掃描稅單上的QR-CODE繳稅、使用已註冊健保卡、自然人憑證或行動身分認證（TW FidO）至稅務局網站做線上查繳稅、利用本人活期（儲蓄）存款帳戶透過電話語音（4121111-/412-6666，服務代碼166#）或至繳稅服務網站進行繳稅。

另外，民眾也可到貼有「跨行：提款＋轉帳＋繳稅」標誌的自動櫃員機轉帳繳稅，繳納金額不受3萬元之限制、至繳稅服務網站（網址：https://paytax.nat.gov.tw）進行繳稅、至代收稅款金融機構繳納（郵局不代收）；稅額3萬元以下者，也可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納、以已註冊健保卡、自然人/工商憑證透過統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單（小白單），直接至超商櫃臺繳納。