快訊

照大腸鏡前3天的低渣飲食怎麼吃？一張圖表教你判斷

假面甜心？美女議員林穎孟遭控刁難生理假、詐領補助款

醫事人員未戴口罩執行職務 高市首例開罰

中央社 / 高雄3日電

防範新冠肺炎疫情，高市府公告9月24日起進入醫療機構等務必全程佩戴口罩，11月2日傳首例醫事人員未佩戴口罩經舉發證實，衛生局依傳染病防治法裁處3000元到1萬5000元罰鍰。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎今天指出，被舉發未戴口罩的是一名在醫療院所服務的醫事人員，經查證確認這名人員未依規定戴口罩，市府依違反傳染病防治法第37條第1項第6款及同法第70條處新台幣3000元到1萬5000元以下罰鍰。

衛生局發布新聞稿指出，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，高雄市公告9月24日起進入醫療機構、住宿式長照機構以及大眾運輸，含捷運、輕軌、公車等務必全程佩戴口罩。

但是11月2日衛生局查獲一家醫院醫事人員於執行職務時未依公告正確佩戴口罩，衛生局依傳染病防治法裁罰。

衛生局提醒指出，國際疫情嚴峻，為提高民眾防護及防疫警覺呼籲市民配合防疫措施，進入醫療院所及搭乘大眾運輸系統務必正確佩戴口罩，以確保自身及他人安全，並請民眾勿以身試法。

衛生局並要求相關場域管理人強化宣導及設立管理機制，場域內入口處或明顯處張貼宣導海報，不定時以廣播或電子跑馬等方式宣導，提醒入內佩戴口罩，呼籲人潮擁擠及密閉場所要落實「防疫新生活運動」，戴口罩、勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等防疫措施。

衛生局 口罩 疫情

延伸閱讀

口罩供需資訊平台 健保署獲獎

抑制移動污染源 高市擬投入1.3億推綠色交通

漁港防疫有「譯」招 高市將發動新住民任通譯協助防疫

陳時中投書關島大報 籲支持台灣納入WHO

相關新聞

「閃電」颱風路徑曝光 南台灣周五、周六恐受影響

今年第20號颱風「閃電」目前正在海上滯留、打轉，不排除轉為中颱。中央氣象局表示，目前官方的預測路徑是比較偏南一點，不過由...

台鐵松山台北站間導電軌切換 延誤車次、時間看這

台鐵局今天說，鐵道局東工處為辦理「鐵路行車安全改善六年計畫」松山～台北間中性區間導電軌切換施工作業，訂於10日跨11日及...

藥錠變色 食藥署公布回收6.5萬顆胃食道逆流藥

食品藥物管理署今宣布回收「〝台裕〞艾適美腸溶錠40毫克」共6.5萬顆，這是治療胃食道逆流的處方藥。食藥署藥品組科長洪國登...

獨角戲《真，她媽的！》探討性別暴力 等待業力引爆的那一天

你還記得延燒整個二○一九年的香港反送中事件，最初是怎麼開始的嗎？你知道為二○二○年迎接春天的超現實全球封城，在理應安全的家中躲避瘟疫之際，誰又是最大的受害者嗎？在新聞頭條背後，我們看不見的，是那些被殺死的女人。她們或許是重大新聞的導火線或副作用，卻永遠不會是重大事件。

走出「年輕」的迷宮 戲曲編劇陳健星：創作真可怕 但我感謝創作

「你應該很會安排時間吧？」採訪之前，我先列了陳健星歷年作品清單，從大愛台「菩提禪心」和「高僧傳」系列編劇、唐美雲歌仔戲團每年的兩部創作，到學校社團的演出與劇本編修，洋洋灑灑，相當驚人。此時，他連忙打斷我的猜想：「不不不！要有紀律活著太難了！我永遠在面對拖延症。」

導演與指揮再展默契！ 呂紹嘉與荷穆齊再度合作 共構《波希米亞人》

當十九世紀的寫實主義在廿一世紀兼容了極簡的風格，歌劇中的四幕場景糊化了浪漫與寫實的間隙，併揉拉丁與高盧的文化界線，即將成就今年底在台中的《波希米亞人》La bohème。

桃園水資源開放民眾取水 鄭文燦：每天8萬噸供應抗旱

桃竹苗水情吃緊，桃園市鄭文燦今天上午前往蘆竹區出席桃園北區水資源回收中心放流水取用演練，不少民眾前往該水資源中心排隊取水...

空拍機超過250公克須註冊 網購卻未加註提醒警語

立委何欣純上午舉行「無人機須註冊，網購標示要規範」記者會，邀請民航局副局長林俊良和民航機業者羅正方出席，針對空拍機熱賣，...

麵包縮小了！台南晶英推「小晶喜極光派對」迷你禮盒

台南晶英酒店與統一集團再次攜手合作，選用被譽為「看著極光長大的奶油」，打造全新樣貌「小晶喜極光派對」迷你禮盒，口味嚴選前...

夾娃娃機進駐超商 全家台發店首創抓物機快閃店

全家（5903）看好食品少添加趨勢，自2018年即展開健康超前部署，三年來推出500項Clean Label少添加標章食...

台鐵通勤族注意！ 電軌切換施工 這幾天列車會延誤

搭台鐵的通勤族注意了。交通部鐵道局東工處為辦理「鐵路行車安全改善六年計畫」松山～台北間中性區間導電軌切換施工作業，訂於今...

清大發現生物標記 精準標靶治胃癌

國立清華大學分子與細胞生物研究所特聘教授王雯靜領導的研究團隊應用大數據找到兩個造成胃癌惡化及轉移的關鍵生物標記，並採用目...

熱門新聞

心理測驗／廢墟探險「與誰同行」？ 知道你與哪種另一半最搭

300萬存款沒保障？32歲男求婚大二女友 3因素被對方家長打槍

吳德榮：今北台、東半部濕涼 「閃電」颱風「打轉」中

想和好？想被哄？揭露12星座吵架後的真面目

颱風閃電滯留打轉往西前進 吳聖宇:周五後花東恐大雨

大江購物中心「美食版周年慶」59家餐飲聯手優惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。