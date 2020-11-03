「閃電」颱風路徑曝光 南台灣周五、周六恐受影響

今年第20號颱風「閃電」目前正在海上滯留、打轉，不排除轉為中颱。中央氣象局表示，目前官方的預測路徑是比較偏南一點，不過由於這兩天海面上沒有顯著導引氣流，導致各家預測落點位置較為發散，預估5日後會有比較明顯導引氣流，屆時颱風路徑會更明確。

氣象局說，根據氣象局的路徑潛勢預報圖顯示，目前閃電颱風的路徑較為偏南，台灣會在周五、週六(6、7日)時受到颱風外圍環流的影響比較明顯，屆時北台灣，也就是雙北、宜蘭一帶，受到東北風影響，會有短暫雨的形式；花東、恆春半島等南台灣的雲量，受到外圍環流影響，有可能出現局部短暫陣雨。

至於閃電颱風是否可能發展為中颱？氣象局表示，今、明兩天還是以輕度颱風為主，一到靠近台灣 經過巴士海峽之後，強度會減弱。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書上表示，周四（5日）起，隨著太平洋高氣壓重新增強，開始推動閃電往西方移動，逐漸進入巴士海峽。另也預測閃電颱風可能的3條路徑發展，一為往「正西方」，也就是通過巴士海峽或菲律賓呂宋島北端；第2則是「西北西方」，通過巴士海峽或恆春近海，對東部、南部影響增加；第3是「西北方」，也就是直接侵襲台。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示強調，台灣風雨的大小、影響程度，端看閃電颱風怎麼走，明日起至周四是關鍵期要多加留意。