買早餐只剩200塊不夠付！店家「拒退餐送2饅頭」 結局暖翻網友

一名女網友到台東知名早餐店「早點大王」買早餐，結果買了饅頭、蛋餅還有豆漿後，結帳時發現身上的200元不夠付，決定要把饅頭退掉，想不到店家不但要她不用退餐點外，還堅持不收錢，讓她感到相當溫暖。

女網友在臉書「美食公社」發文寫道，旅行時到台東「早點大王」買早餐，七點半時店滿已經塞滿了人，蛋餅已經賣完等下一盤，這時她看到了旁邊被布蓋的籃子，裡面裝著饅頭，是阿公喜歡「光滑薄皮」的那種，她決定要買給家人吃，於是夾了三個，回頭後發現新的一盤蛋餅又空了。

店員這時和原po對到眼，從小櫃子旁拿出一塊蛋餅，店員已經幫她留了一份起來，結帳的時候，發現沒帶錢包身上只有200元，結帳大姊問還差多少錢，她決定把豆漿和兩顆饅頭退掉，大姊則回應「那可不能，這個豆漿超好喝，你有空再拿錢來吧。」

但原po就要離開台東了，還是決定退掉三顆饅頭，大姊起初表示退兩顆就好，其他別算了，但後來她準備要離開時，大姊又衝過去說「這兩顆你都帶回家吃！」原po拒絕後在身上搜出50元要付，但大姊還是堅持不收「不要爭，就這樣。」舉動讓原po相當暖心，認為現今能碰到生意好對客人態度好的店家很難得，「有你們的親切給一趟旅行添上了溫度，真好。」

其他人看完也紛紛回應「台灣的人情味」、「如果去台東，我一定會找機會去光顧，或許不是因為好吃，而是版主所傳遞的人情味」、「有溫度的一篇文章，感動」、「下次台東行的早餐……就是這家啦！」、「這家好吃！大姐們人都超好的」、「超愛這家的饅頭，只要有回台東，都是一箱一箱搬」。