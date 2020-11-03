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跨年台東訂房暴增 交部擬補助南迴客運、復飛台中台東

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍。聯合報系資料照
交通部長林佳龍。聯合報系資料照

交通部在中秋、國慶雙連假疏運有成，交通部長林佳龍日前指示乘勝追擊，及早檢討上一波疏運經驗，提出進化版的疏運措施，以因應跨年、春節連假，其中阿妹跨年演唱會的台東，更屬重中之重。

據瞭解，林佳龍在內部會議指示，以鐵路、公路、航空三管齊下協助往返台東的交通分流，將加強南迴鐵路及客運運能，不排除針對南迴客運祭補助措施，另也有意與航空公司洽談，以包機形式復飛台中至台東航線，全力替從北部往返台東的疏運分流。

中秋、國慶雙連假，林佳龍提出以觀光風景區住房率的統計，來預測人車流的政策，搭配首創直播國道路況預報，讓整體疏運措施成功奏效，近年來連假國道壅塞問題，首度獲得大幅改善。

因應久未開演唱會的張惠妹，將於跨年夜返鄉展開大型的跨年演唱會，預料將吸引數萬歌迷湧入台東前往朝聖。林佳龍指示觀光局展開台東住房率統計，果不其然，以跨年夜來看，台東市內旅宿業訂房率已全滿。

另外，根據交通部觀光局統計，阿妹跨年開唱的外溢效益，更使幅員遼闊的全台東縣，跨年夜當晚訂房率，竟也飆破8成，較往年高出近一倍。此外，截至十月底的統計，元旦當日晚上住宿，台東縣全縣訂房率也已突破七成，顯然阿妹開唱吸引遊客前往台東的留客率極高，振興地方產值的效益也極高。

交通部官員透露，因應跨年往返台東的龐大疏運需求，林佳龍指示要把這次阿妹開唱，視為台東疏運的「壓力測試」，全面盤點鐵路、公路、航空的最大運能，做為未來台東舉辦大型活動或節慶的參考依據。

航空部分，目前已有業者推出台北台東往返班機及接駁至演唱會會場的專案，林佳龍另也交付民航局、觀光局與航空、旅行業者洽談，評估中部地區旅客的需求，是否在該期間推出台中至台東的跨年、春節包機。

台鐵方面，則正在規畫南迴電氣化12月下旬通車後，北迴及南迴往返台東的加開班次；客運方面，高雄往台東的公路因路程遙遠，票價難以往下降，但也評估祭出票價補助，鼓勵業者加開客運自高雄行駛南迴改往返台東市區。

交通部表示，相關方案細節將盡快於11月中對外公布，以利民眾在訂票時安排相關行程。

台東 跨年 林佳龍

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