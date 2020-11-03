快訊

神救援！荷蘭高架地鐵衝過頭 「鯨魚尾巴」驚險接住

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耳鳴令人不適與焦慮 中醫讓他恢復正常生活

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師吳俊昌指出，搭配耳穴治療部分，使用「王不留行（植物名）」的種子貼在耳穴上留置4到5天，平常對其按壓，可延長及加強治療效果。。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師吳俊昌指出，搭配耳穴治療部分，使用「王不留行（植物名）」的種子貼在耳穴上留置4到5天，平常對其按壓，可延長及加強治療效果。。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名50歲男子飽受耳鳴所擾，經耳鼻喉科確診為神經性耳鳴，透過藥物治療後雖有改善，但進步幅度不大，令他相當憂鬱，直到去年改透過針灸搭配電針及服用中藥等方式多管齊下，經每周治療2到3次後，近半年來不僅改善失眠，不用聽著耳鳴聲徹夜難眠，也克服焦慮及憂鬱心情，恢復正常生活。

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師吳俊昌指出，患者自述年前開始，耳鳴讓他每晚無法入睡，幾乎快得憂鬱症，直到透過針灸搭配電針及服用中藥後，發現耳鳴聲逐漸降低，「主觀耳鳴聲分數（使用視覺類比量表，總分10分，分數越高聲響越大）」由治療前8分，治療3個月後降至5分，6個月後主觀耳鳴分數剩2分，且自覺失眠情形大幅改善；雖耳鳴聲仍存，但僅在安靜時才會聽見，多數時間幾乎聽不見，也不再焦慮及憂鬱。

他說，台灣平均每5個人有1人有某種程度之耳鳴，其中有5%患者會因嚴重耳鳴而影響日常生活，至於耳鳴可區分為他覺性及自覺性，前者是他人用儀器或耳朵，聽到患者抱怨的耳鳴聲，後者卻只有患者自己才能聽得到，別人並無法聽到。由於耳鳴背後原因複雜，故初發性耳鳴需先經西醫專科醫師排除危險因素後，再考慮以針灸配合治療，臨床上有顯著改善。

吳俊昌說，中醫治療耳鳴方式主要涵蓋中、西醫的治療思維，取穴上使用傳統的中醫辨證思維，加上西醫神經解剖的思路，希望藉由「非典型路徑」治療；此路徑除了從內耳傳入神經刺激，也從其他的感覺系統傳入刺激，進而導致耳鳴的發生。因此，藉由針刺耳朶附近穴位並搭配電針，來抑制非典型神經路徑，減緩病患耳鳴。

此外，搭配耳穴治療部分，使用「王不留行（植物名）」的種子貼在耳穴上留置4到5天，平常對其按壓，可延長及加強治療效果。

吳俊昌提醒，耳鳴的治療是長期抗戰，因許多患者擔心長期耳鳴是否造成聽力受損或全聾，故仍需衛教患者試著與耳鳴和平相處，以消除不必要之憂慮及焦慮。

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師吳俊昌（左）指出，中醫治療耳鳴方式主要涵蓋中、西醫的治療思維（圖中患者非常事人）。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師吳俊昌（左）指出，中醫治療耳鳴方式主要涵蓋中、西醫的治療思維（圖中患者非常事人）。圖／亞洲大學附屬醫院提供

患者 憂鬱症 中醫

延伸閱讀

耳順之年卻仍有好體態好膚色 吳明珠分享這樣吃這樣生活

熱心腸、喜好分享 吳明珠的中醫駐顏術

換肝後人生天天吹！ 中醫助72歲薩克斯風團長投身公益

名牌服飾貴婦包不上身！美魔女董娘分享凍齡養生祕訣

相關新聞

「閃電」颱風路徑曝光 南台灣周五、周六恐受影響

今年第20號颱風「閃電」目前正在海上滯留、打轉，不排除轉為中颱。中央氣象局表示，目前官方的預測路徑是比較偏南一點，不過由...

吳德榮：今北台、東半部濕涼 「閃電」颱風「打轉」中

受東北風影響，今天(3日)桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島亦有局部短暫雨，東北部地區及大台北山區有局...

獨角戲《真，她媽的！》探討性別暴力 等待業力引爆的那一天

你還記得延燒整個二○一九年的香港反送中事件，最初是怎麼開始的嗎？你知道為二○二○年迎接春天的超現實全球封城，在理應安全的家中躲避瘟疫之際，誰又是最大的受害者嗎？在新聞頭條背後，我們看不見的，是那些被殺死的女人。她們或許是重大新聞的導火線或副作用，卻永遠不會是重大事件。

「妖、鬼、靈、怪」的神奇世界 妖怪與藝術之間的火花

華麗之島，妖鬼傳言不歇，展現不可思議的台灣風情。這些傳說，無論來自原住民族，或者閩客族群，皆為台灣文化的珍貴寶藏。

台鐵積欠109年乘務員與調度員加班費 新北勞工局罰4萬

台鐵109年超時加班費預算編列不足，造成5、6月乘務人員及調度員加班費新台幣3300萬元延遲發放，引起台鐵產業工會抗議，...

導演與指揮再展默契！ 呂紹嘉與荷穆齊再度合作 共構《波希米亞人》

當十九世紀的寫實主義在廿一世紀兼容了極簡的風格，歌劇中的四幕場景糊化了浪漫與寫實的間隙，併揉拉丁與高盧的文化界線，即將成就今年底在台中的《波希米亞人》La bohème。

跨年台東訂房暴增 交部擬補助南迴客運、復飛台中台東

交通部在中秋、國慶雙連假疏運有成，交通部長林佳龍日前指示乘勝追擊，及早檢討上一波疏運經驗，提出進化版的疏運措施，以因應跨...

耳鳴令人不適與焦慮 中醫讓他恢復正常生活

1名50歲男子飽受耳鳴所擾，經耳鼻喉科確診為神經性耳鳴，透過藥物治療後雖有改善，但進步幅度不大，令他相當憂鬱，直到去年改...

醫界憂心：無助偏鄉醫療留才

明年入學的醫學系公費生，服務時間將延長為十年，醫學系教授擔心考生因此不來報考；公費醫師提醒，偏鄉醫療體系缺乏目標和願景，...

公費醫師服務年限變10年 恐影響明年報考意願

偏鄉醫師不足，衛福部長期靠公費醫師到偏鄉填補缺口，但服務期滿的公費醫師，兩成回到北市，六成去新北、高雄、台中、台南等都會...

醫療奉獻獎／黃明裕 為特殊族群護口腔 爭取在宅醫療平權

很多被其他牙醫「懼收」的特殊需求族群，例如唐氏症、自閉症、身心障礙、罕見疾病、失智症、在家或機構而很難出門的長者，都是牙...

健康你我他／不怕天冷或空汙 靠三法寶護鼻腔

我的鼻子像氣象台，惡劣空氣一來，就會打噴嚏、流鼻水、頭昏腦脹，生活品質備受影響。過去我以為體質因素難以改變，很宿命的接受...

熱門新聞

心理測驗／廢墟探險「與誰同行」？ 知道你與哪種另一半最搭

桃園捷運招54名新血薪水32K起跳 11月9日開放報名

300萬存款沒保障？32歲男求婚大二女友 3因素被對方家長打槍

吃尾牙！饗食天堂「滿15人送2人」、果然匯「滿10送1」

吳德榮：今北台、東半部濕涼 「閃電」颱風「打轉」中

想和好？想被哄？揭露12星座吵架後的真面目

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。