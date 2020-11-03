耳鳴令人不適與焦慮 中醫讓他恢復正常生活

1名50歲男子飽受耳鳴所擾，經耳鼻喉科確診為神經性耳鳴，透過藥物治療後雖有改善，但進步幅度不大，令他相當憂鬱，直到去年改透過針灸搭配電針及服用中藥等方式多管齊下，經每周治療2到3次後，近半年來不僅改善失眠，不用聽著耳鳴聲徹夜難眠，也克服焦慮及憂鬱心情，恢復正常生活。

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師吳俊昌指出，患者自述年前開始，耳鳴讓他每晚無法入睡，幾乎快得憂鬱症，直到透過針灸搭配電針及服用中藥後，發現耳鳴聲逐漸降低，「主觀耳鳴聲分數（使用視覺類比量表，總分10分，分數越高聲響越大）」由治療前8分，治療3個月後降至5分，6個月後主觀耳鳴分數剩2分，且自覺失眠情形大幅改善；雖耳鳴聲仍存，但僅在安靜時才會聽見，多數時間幾乎聽不見，也不再焦慮及憂鬱。

他說，台灣平均每5個人有1人有某種程度之耳鳴，其中有5%患者會因嚴重耳鳴而影響日常生活，至於耳鳴可區分為他覺性及自覺性，前者是他人用儀器或耳朵，聽到患者抱怨的耳鳴聲，後者卻只有患者自己才能聽得到，別人並無法聽到。由於耳鳴背後原因複雜，故初發性耳鳴需先經西醫專科醫師排除危險因素後，再考慮以針灸配合治療，臨床上有顯著改善。

吳俊昌說，中醫治療耳鳴方式主要涵蓋中、西醫的治療思維，取穴上使用傳統的中醫辨證思維，加上西醫神經解剖的思路，希望藉由「非典型路徑」治療；此路徑除了從內耳傳入神經刺激，也從其他的感覺系統傳入刺激，進而導致耳鳴的發生。因此，藉由針刺耳朶附近穴位並搭配電針，來抑制非典型神經路徑，減緩病患耳鳴。

此外，搭配耳穴治療部分，使用「王不留行（植物名）」的種子貼在耳穴上留置4到5天，平常對其按壓，可延長及加強治療效果。