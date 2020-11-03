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吳德榮：今北台、東半部濕涼 「閃電」颱風「打轉」中

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第20號颱風「閃電」，今天起滯留、打轉，之後再轉往巴士海峽一帶，「潛勢預測圖」的紅框擴大，顯示路徑的「不確定性」很高。圖/氣象局提供
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第20號颱風「閃電」，今天起滯留、打轉，之後再轉往巴士海峽一帶，「潛勢預測圖」的紅框擴大，顯示路徑的「不確定性」很高。圖/氣象局提供

受東北風影響，今天(3日)桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島亦有局部短暫雨，東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「天鵝」颱風持續向越南移動，對台無影響；第20號颱風「閃電」，今天起滯留、打轉，之後再轉往巴士海峽一帶，「潛勢預測圖」的紅框擴大，顯示路徑的「不確定性」很高。 

吳德榮說，「閃電」今天在分叉點附近，因導引氣流弱，呈現滯留、打轉的現象，未來從台灣東方海面向北迴轉的模擬數量較少，且由於環境垂直風切增大、「海洋熱含量」降低，有減弱趨勢；偏西經巴士海峽、進入南海的模擬數量較多，且較能維持其颱風結構。因模擬的「不確定性」高，故未來即使西進，除了「閃電」距台灣的遠近、當時的結構，都將決定周五(6日)之後，其對台灣東半部及北部的影響程度，應密切觀察。 

吳德榮表示，今晨冷空氣逐漸南下，但輻射冷卻減弱，低溫較昨晨不降反升。截至5時平地最低氣溫約在18至20度左右；今天東北風影響，北台濕涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨；新竹以南影響小、仍為晴時多雲的天氣。各區平地氣溫如下：北部18至23度、中部18至28度、南部19至30度、東部18至28度。

吳德榮說，明天、周四(4、5日)水氣略減少、北台仍偏涼；北海岸、北部山區及東半部偶有局部短暫雨，大台北平地偶飄零星小雨；桃園以南仍為晴時多雲的天氣。 

吳德榮提醒，周五(6日)「閃電」外圍水氣增多，東半部、恆春半島有局部雨，花東有較大雨勢的機率；西半部多雲時晴，天氣回暖。周六至下周一(7至9日)東北風南下，北台轉濕涼，北部、東半部有局部雨，是否有較大降雨？得視「閃電」殘餘水氣及東北風的共伴而定，有「不確定性」，需再觀察。

吳德榮 颱風

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