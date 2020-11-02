住月子中心女寶滿臉痘化膿引熱議 醫：出現4異狀請就醫

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林鴻志認為，新生兒臉上痤瘡若未見改善，或範圍有擴大，需赴醫檢查，以找出其他可能的病因。圖／亞洲大學附屬醫院提供
醫師林鴻志認為，新生兒臉上痤瘡若未見改善，或範圍有擴大，需赴醫檢查，以找出其他可能的病因。圖／亞洲大學附屬醫院提供

有網友爆出生才20天的女兒住月子中心滿臉疹子還化膿破掉非常痛心，擔憂女兒會留下後遺症，質疑月子中心有疏忽，引起熱議。台中還有一名廖媽媽看到二寶全身起紅疹還拚命往身上抓，簡直嚇壞了，連忙就醫，發現是過敏引起的蕁麻疹。

童綜合醫院兒童醫學部醫師李春銘說，新生兒常見疹子大致四種，第一種是新生兒毒性紅斑，又稱胎毒斑，通常在一個月內消失；第二種是熱疹，也就是長痱子，通常是悶熱造成，第三種是皮脂腺分泌旺盛造成脂漏性皮膚炎，甚至會出現結痂或皮屑，第四種是過敏引起異位性皮膚炎等。另新生兒出生一、二個月內會有脫屑、脫皮現象。

他建議家長可觀察疹子變化，若發現疹子一直沒好，長膿惡化、範圍擴大，或孩子不舒服拚命抓等4種異狀，請就醫診治。

亞洲大學附屬醫院兒科部部長林鴻志教授認為，新生兒臉上長俗稱「嬰兒青春痘」痤瘡，出現丘疹或粉刺，通常是暫時性的，寶寶出生後2至4周是好發高峰期。

正常狀況下並不需要治療，只要做好日常清潔工作，透過清水搭配溫和的嬰兒沐浴用品清潔孩子肌膚，數周後至4個月內症狀就會慢慢消退；但若孩子臉部狀況仍未見改善，或範圍有擴大，需要赴醫檢查，以找出其他可能的病因。

林鴻志解釋，目前新生兒痤瘡成因不明，可能是受到母體或自身荷爾蒙暫時影響，亦可能受到皮屑芽孢菌感染，提醒當新生兒出現痤瘡，應避免孩子抓破皮膚，清潔臉部後，更不可替寶寶塗抹乳液，否則油脂阻塞寶寶皮膚表面，可能使症狀惡化，只要保持皮膚乾燥、定期清潔衣服，寶寶臉部紅腫就會自動消退。

廖媽媽看到二寶全身起紅疹還拚命往身上抓，就醫發現是過敏引起的蕁麻疹。圖／廖媽媽提供
廖媽媽看到二寶全身起紅疹還拚命往身上抓，就醫發現是過敏引起的蕁麻疹。圖／廖媽媽提供

新生兒 月子中心 皮屑

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