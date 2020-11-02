公費醫師服務年限改10年 研議保障月薪

第二期公費醫師將於明年招生，服務年數將從現行6年延長為10年。衛福部指出，新制保障於醫學中心受訓，服務更有彈性，且改善薪資福利，研議保障月薪新台幣15萬元。

媒體報導，第一期五大科公費醫師培育計畫將開始受訓、下鄉服務6年；第二期公費生也將於明年開始招生，今年已有多所大學宣布要增設醫學系、招收公費生。相關醫學院10月初收到衛福部公文發現，第二期公費生服務年數延長為10年。

衛福部常務次長石崇良晚間受訪時表示，公費醫師是國家重要人才，但公費醫師服務期間缺乏進修機會，過去常被詬病。第二期計畫重點並非僅拉長服務年數，還有多項配套措施，可保障進修、有助職涯發展，偏鄉民眾也能享有完整、穩定、不中斷的醫療服務。

石崇良說，第二期計畫將保障公費醫師在醫學中心接受專科訓練，結束專科訓練後，可選擇醫學中心職缺，以支援方式去服務偏鄉，只是在醫學中心時間不列入服務年數，且同時間醫學中心也要另派一個人去支援偏鄉，維持偏鄉服務不中斷。

公費醫師也能選擇在偏鄉部立醫院服務，石崇良說，若到偏鄉，公費醫師將擁有正式公職缺，享有公職相關福利，期間也有機會回原受訓醫學中心進修。

此外，因應偏鄉醫院可能有各科需求，石崇良說，重點科別公費醫師的選科仍以五大科（內外婦兒急）為主，但於畢業受訓分發時，還會公布當年度偏鄉有需求的其他科別，不限於只有五大科可以選，選擇更寬更廣。

衛福部醫事司長劉越萍晚間接受採訪時表示，過去偏鄉公費醫師常有留不住人的狀況，分析原因，可能是受訓不好、薪資不好，甚至有公費醫師一個月薪水才5萬元。

劉越萍說，第二期計畫決定從體質調整，拉長公費醫師服務年限為10年；但過去公費生沒辦法保證可以在醫學中心受訓，新制保障可在醫學中心受訓，確保學習品質；且改善薪資福利制度，確保未來醫院可以找到願意留任者，且留任者能力更好，這是雙贏。

至於薪資福利提升，劉越萍說，現在還在討論薪資制度，但希望保障一個月有15萬元，增加留任誘因，但還未定案，仍待討論。