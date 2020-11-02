公費醫師服務延長為10年 醫憂無助於偏鄉發展願景

明年起入學的公費醫學生，未來完成訓練後的服務時間將延長為十年。醫學系教授建議，衛福部應妥善對外說明其計畫的美意，以免招生簡章公佈後引起考生及家長譁然、不敢報考。公費醫師提醒，衛福部應正視偏鄉留不住人的問題，這光靠挹注人力無法解決。

陳姓公費醫師表示，衛福部若能保障醫學中心訓練、進修管道暢通，有於改善公費醫師留在偏鄉的意願。通常公費生都要等到即將下鄉，才會開始了解服務期間可能遇到的問題並尋求互助。但十年過後留得住人嗎？他並不樂觀，服務時間拉長到10年，這期限如何訂定？衛福部未提出合理解釋。

醫學系教授表示，公費醫師在偏鄉待一輩子，可遇不可求，許多偏鄉院所說公費醫師服務六年還是太短，希望能要求至少待八到十年。雖然新制延長服務時間有其美意，但一口氣從六年延到十年，幅度不小，建議衛福部應及早詳加說明，否則家長和高中生必然感到錯愕與震驚。

這名教授多年觀察公費醫學生，有個令他心疼的共通點，自卑感。陳姓醫師也說，醫師在職場都會追求自我提升，但公費醫學生光是要「證明自己沒有比人家差」就很辛苦，在學期間很多人不敢交男女朋友，擔心未來論及婚嫁，被綁住的生涯會拖累對方。

該教授感嘆，公費醫學生能夠考進醫學系，每個都已經是萬中選一的優秀人才，同樣接受醫學教育用心栽培，不該因公費身份而感覺自己是次一級的選擇。他期盼相關培訓制度能夠持續進步，讓「公費醫師」成為專業、受人尊敬的光榮形象。