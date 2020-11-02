快訊

身家破億女歌手戶頭突冒100萬！抱現金奔警局 真相曝光了

驚！阿富汗數名槍手闖大學校區掃射 至少19死22傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年入學的公費醫師 服務時間將延長為10年

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
第二期重點科別培育公費醫師制度計畫明年將招生，服務年數延長為10年。本報資料照片
第二期重點科別培育公費醫師制度計畫明年將招生，服務年數延長為10年。本報資料照片

台灣人口老化，醫師也老化，國家衛生研究院推估，2032年後60歲以上西醫師比例將高達34%，偏鄉醫師凋零快、召募不易，有些地區連最基本的內、外、婦、兒、急診五大科醫師都從缺，居民常得跋山涉水才能找到專科醫師。

衛生福利部長期靠分發公費醫師到偏鄉填補缺口，但調查發現，服務期滿的公費醫師，25%成回到北市，60%去新北、高雄、台中、台南等都會區，留在偏鄉的少之又少。

第一期五大科公費醫師培育計畫的學生將開始受訓、下鄉服務六年；第二期公費生也將於明年開始招生，大考中心通常於11月公佈簡章，今年已有多所大學宣布要增設醫學系、招收公費生。相關醫學院10月初收到衛福部公文才發現，第二期公費生服務年數延長為10年，相關配套卻未提。醫學院教授擔心，簡章一公布，勢必引起學生及家長的恐慌，到時候恐怕沒人敢來念。

這份函文中提到，第二期計畫正函報行政院核定中，大部分內容與第一期無異，但服務年限規定，公費生完成專科訓練後要服務10年，前五年分發到部立偏鄉醫院，後五年可依意願改分發到偏遠地區醫院或衛生所

衛福部常務次長石崇良表示，國家視公費醫師為重要人才，但公費醫師服務期間缺乏進修機會，過去常被詬病。因此第二期計畫重點並非僅拉長服務年數，還有多項配套措施，可保障其進修、有助職涯發展，偏鄉民眾也能享有完整、穩定、不中斷的醫療服務。

石崇良表示，第二期計畫將保障公費醫師在醫學中心接受專科訓練，結束專科訓練後，可選擇醫學中心職缺，以支援方式去服務偏鄉，只是在醫學中心進修時間要先扣除，同時間醫學中心也要另派一個人去支援偏鄉，維持偏鄉服務不中斷。

第二期保障公費醫師擁有正式公職缺，享有公職相關福利，期間也有機會回原受訓醫學中心進修。最後，雖然重點科別公費醫師的選科仍以五大科為主，但分發時還會公布當年度偏鄉有需求的其他科別，不會只有五大科可以選。

醫師 偏鄉 衛生所

延伸閱讀

台大癌醫改台大分院 院長拍胸脯保證：和郭董關係不變

疑違規廣告電子煙 衛福部公布名單驚見露天拍賣、蝦皮

衛福部次長石崇良：Biobank後續可與健保癌症資料串接

一次性醫材消毒再用 有條件開放

相關新聞

明年入學的公費醫師 服務時間將延長為10年

台灣人口老化，醫師也老化，國家衛生研究院推估，2032年後60歲以上西醫師比例將高達34%，偏鄉醫師凋零快、召募不易，有...

差額醫材價格全數低於極端值 最後決議不標記漲價歷程

為管理八類自付差額醫材收費價差，健保署委託醫學會研議功能分類並分別訂定收費「極端值」，以輔導收費超過極端值的院所降價、更...

地價稅11月開徵 悠遊付繳費最高獲得600元回饋金

2020年地價稅將於11月開徵，悠遊卡公司為了回饋悠遊付會員，祭出高額現金回饋方案，民眾只要使用悠遊付繳交台北市地價稅，...

北部人「最愛去宜蘭玩」 內行人推三大優勢：國五再塞也要去

目前因疫情關係許多人選擇在國內出遊，日前便有網友發文表示，發現身邊很多朋友只要一放假都喜歡往宜蘭跑，但當自己去宜蘭時，卻不知道該玩些甚麼，便好奇詢問網友「大家旅遊會選擇宜蘭的原因是什麼？」

推動綠色旅遊 環保署：每條綠色行程補助3萬元

環保署今年推動「全民綠生活」鼓勵綠色旅遊，但全國具有環保標章的旅行社、旅館飯店仍不夠多，環保署表示，綠色旅遊要一步步慢慢...

台鐵積欠109年乘務員與調度員加班費 新北勞工局罰4萬

台鐵109年超時加班費預算編列不足，造成5、6月乘務人員及調度員加班費新台幣3300萬元延遲發放，引起台鐵產業工會抗議，...

公費醫師服務延長為10年 醫憂無助於偏鄉發展願景

明年起入學的公費醫學生，未來完成訓練後的服務時間將延長為十年。醫學系教授建議，衛福部應妥善對外說明其計畫的美意，以免招生...

好戲輪番登場 11月的宜蘭傳藝園區很「霹靂」

今年11月，宜蘭傳藝園區很「霹靂」！睽違4年，霹靂布袋戲再次來到傳藝盛大演出，7日在臨水劇場舉辦霹靂金曲主題演唱會、14...

桃園龜山又見登革熱 20多歲年輕男子確診

疾病管制署今公布國內新增一例本土登革熱病例，一名住在桃園市龜山區迴龍里的20多歲男性，近期無出國史。他在10月26日至2...

香港迪士尼15週年 新城堡21日揭幕

香港迪士尼邁入第15週年，今天宣布全新奇妙夢想城堡21日揭幕。11日前推出台灣旅客限定迪士尼度假酒店住宿券，入住期限到明...

國庫署80周年檔案展 今天開展

財政部國庫署自29年成立至今屆滿80周年，80年間歷經多次組織調整，早期以庫政管理為主，隨著時間遞移，陸續承接地方財政、...

王蘭生接任國父紀念館館長 年底展開園區改造

國父紀念館館長梁永斐今（11月2日）起調任國立台灣美術館館長，遺缺由現任國立傳統藝術中心副主任王蘭生接任。國父紀念館演講...

熱門新聞

好市多App大改版 終於不用再帶實體卡還可Costco Pay

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有劇烈變化 雙子大的偏財機會

桃園捷運招54名新血薪水32K起跳 11月9日開放報名

男藝人產房脫上衣露出精實肌肉抱兒 網友紛紛猜測是他

安心旅遊補助結束 業者：千家旅行社恐倒

前男友劈腿對象是堂妹！她崩潰：長得像也劈得下去？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。