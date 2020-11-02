明年入學的公費醫師 服務時間將延長為10年

台灣人口老化，醫師也老化，國家衛生研究院推估，2032年後60歲以上西醫師比例將高達34%，偏鄉醫師凋零快、召募不易，有些地區連最基本的內、外、婦、兒、急診五大科醫師都從缺，居民常得跋山涉水才能找到專科醫師。

衛生福利部長期靠分發公費醫師到偏鄉填補缺口，但調查發現，服務期滿的公費醫師，25%成回到北市，60%去新北、高雄、台中、台南等都會區，留在偏鄉的少之又少。

第一期五大科公費醫師培育計畫的學生將開始受訓、下鄉服務六年；第二期公費生也將於明年開始招生，大考中心通常於11月公佈簡章，今年已有多所大學宣布要增設醫學系、招收公費生。相關醫學院10月初收到衛福部公文才發現，第二期公費生服務年數延長為10年，相關配套卻未提。醫學院教授擔心，簡章一公布，勢必引起學生及家長的恐慌，到時候恐怕沒人敢來念。

這份函文中提到，第二期計畫正函報行政院核定中，大部分內容與第一期無異，但服務年限規定，公費生完成專科訓練後要服務10年，前五年分發到部立偏鄉醫院，後五年可依意願改分發到偏遠地區醫院或衛生所。

衛福部常務次長石崇良表示，國家視公費醫師為重要人才，但公費醫師服務期間缺乏進修機會，過去常被詬病。因此第二期計畫重點並非僅拉長服務年數，還有多項配套措施，可保障其進修、有助職涯發展，偏鄉民眾也能享有完整、穩定、不中斷的醫療服務。

石崇良表示，第二期計畫將保障公費醫師在醫學中心接受專科訓練，結束專科訓練後，可選擇醫學中心職缺，以支援方式去服務偏鄉，只是在醫學中心進修時間要先扣除，同時間醫學中心也要另派一個人去支援偏鄉，維持偏鄉服務不中斷。

第二期保障公費醫師擁有正式公職缺，享有公職相關福利，期間也有機會回原受訓醫學中心進修。最後，雖然重點科別公費醫師的選科仍以五大科為主，但分發時還會公布當年度偏鄉有需求的其他科別，不會只有五大科可以選。