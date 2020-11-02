差額醫材價格全數低於極端值 最後決議不標記漲價歷程

為管理八類自付差額醫材收費價差，健保署委託醫學會研議功能分類並分別訂定收費「極端值」，以輔導收費超過極端值的院所降價、更新醫材比價網。今天（11月2日）終於大功告成，所有品項全數達成不超過極端值的目標。

這次以極端值輔導院所調整價格，已平抑許多超過極端值的價格，過去許多相關團體擔心，極端值可能誘使定價較低者往上調漲。健保署過去曾說會註記品項漲價歷程，但最後決議不註記。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，健保署關切的是收費有沒有超過極端值，品項漲價與否，與訂定極端值無關。而且院所價格漲跌可能隨時變動，註記可能徒增困惑，所以最後決定，暫時不針對漲價歷程註記或提醒。

黃兆杰表示，健保署過去提到，如果院所登錄的資料超過極端值，該欄位會留白，不過後來決定不以欄位留白處理，而是透過星號「＊」加註。另外，健保署長李伯璋也下令研議，希望針對各院使用醫材的品質成效進行註記，幫助民眾了解醫療專業的效益和價值，健保署將再與醫學會研商。

這次訂定極端值管理，造成極大風波，也有團體擔憂未來是否頻繁改變規定。黃兆杰表示，這次極端值訂定後，並未預設多久重新檢討一次，如果未來有相關專業團體若認為極端值不符期待、希望增加新的功能分類，隨時都可以提出來討論。