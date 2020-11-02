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北部人「最愛去宜蘭玩」 內行人推三大優勢：國五再塞也要去

聯合新聞網 / 綜合報導
宜蘭蘭陽博物館吸引許多遊客拍照留念。 聯合報系資料照片／記者陳雅玲攝影
宜蘭蘭陽博物館吸引許多遊客拍照留念。 聯合報系資料照片／記者陳雅玲攝影

目前因疫情關係許多人選擇在國內出遊，日前便有網友發文表示，發現身邊很多朋友只要一放假都喜歡往宜蘭跑，但當自己去宜蘭時，卻不知道該玩些甚麼，便好奇詢問網友「大家旅遊會選擇宜蘭的原因是什麼？

原PO在PTT的WomenTalk板上發文說明，今年疫情關係感覺到年底都不能出國，便問了身邊朋友平常小旅遊會去哪，結果問了長住北部的朋友，10個有7個都選擇宜蘭。但原PO表示，自己也去過幾次宜蘭，但玩久覺得就那樣，不知是不是自己沒去到私家景點，就想詢問網友會選擇宜蘭旅遊的原因。

此文一出，便引起許多網友點出宜蘭的三大優勢，第一是距離近，第二是隱藏美食多，第三點則是好山好水風景優美，紛紛表示「離台北不算遠，環境清幽可以放鬆遠離都市塵囂」、「很近，有好吃的，景點也多，有山有海有博物館」、「有山有水景點多，隱藏版美食一堆」、「方便啊，開車一個多小時就到了」、「台北開車、搭客運到礁溪才50分」、「很近開車一下就到了，然後又有離開都市出去玩的感覺」。

更有貼心網友留言推薦宜蘭景點，「可以泡溫泉啊！很舒服的地方，每年冬天一定要去」、「柯氏蔥油餅、花生捲、五峰旗、蘭城晶英、蘭陽博物館、清水地熱」、「宜蘭傳藝中心很不錯」、「蔥系列的產品超棒」、「現在冬天剛好可泡湯」、「可以泡溫泉啊~而且不像台北貴爆」、「近又方便、食物好吃、便宜、景點多，釣蝦場超多」。

溫泉 PTT

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