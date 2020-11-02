國光供應六成公費流感疫苗 不良事件比率並未偏高

近日民眾打疫苗後出現不適，國光生技指出，國光今年供應公費流感疫苗六成以上（約370萬劑），在接種量激增情況下，依總施打量及通報比率來看，國光不良事件並未偏高。

國光生技指出，根據現行疾管署通報流程，施打疫苗後的任何狀況都屬通報範圍，未必跟疫苗相關。衛福部長陳時中也強調，不良事件不等於副作用，任何不良反應事件都需由專家小組進一步研判才能斷定是否與具關連性，歸納為不良事件是為了預警，民眾莫過度擔心。

國光表示，目前新冠肺炎疫苗一期臨床試驗進度順利，待統整臨床試驗受試者數據，經主管機關核准後，預計年底將進入二期臨床試驗。

國光生技上月28日已與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費補助，一、二期共4.58億元。國光強調，將以嚴謹國際標準規畫二期臨床試驗，預期支出費用超過補助金額，但將以優惠條件優先供應台灣政府防疫需求，加速開發新冠肺炎疫苗，配合政府防疫。