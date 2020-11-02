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癌症骨轉移莫輕忽 整合治療照護延緩併發症

中央社 / 新北2日電

癌症初期症狀不明顯，病人因骨頭疼痛就診才發現是癌細胞轉移到骨骼引起。醫師提醒，定期施打藥物可有效延緩骨骼併發症，相關治療已獲得健保給付，病人最好遵照醫囑檢查治療。

亞東紀念醫院今天發布新聞表示，癌友普遍對骨轉移病識感不足也不重視，導致自己曝露於骨折、癱瘓、臥病在床等風險，沒有及時預防。

亞東醫院腫瘤科暨血液科醫師鄧仲仁表示，相較於其他臟器或腦部轉移，癌症骨轉移的預後及治療成效比較好，只要每月定期施打單株抗體藥物或雙磷酸鹽類藥物，可有效延緩骨骼併發症。

鄧仲仁表示，曾有1名60歲的多發性骨髓瘤患者，確診時已因骨轉移而壓迫脊椎，療程前期需仰賴輪椅才可行動。隨多發性骨髓瘤及骨轉移治療雙管齊下，逐漸改善脊椎壓迫症狀，甚至可不仰賴輔助器行走。

亞東醫院腫瘤科暨血液科主任林世強表示，治療骨轉移不僅讓該名患者改善生活品質，原本停擺的幹細胞移植，也因恢復行動力而開始執行，原發性的癌症在骨髓移植後獲得控制。

林世強表示，癌細胞除侵犯原發器官，還可能透過血液轉移到其他遠端器官，若轉移的部位是骨骼，未及時透過藥物控制骨轉移，容易產生病理性骨折、癱瘓、高血鈣等骨骼併發症。

林世強說，骨骼併發症往往因無法維持運動，導致骨牌效應降低身體機能，預後也會下降；臥病在床後，影響社交、工作、心理健康，甚至容易引發感染，或暫停化療。

亞東醫院院長林芳郁提醒，多發性骨髓瘤、乳癌、非小細胞肺癌、攝護腺癌，是骨轉移的高風險族群。發生骨骼併發症後，會讓癌症治療變得複雜，也加重照護者的負擔，甚至影響預後，抗癌路將變成障礙賽。

醫院表示，癌友最在意的治療衍生費用，相關的治療藥物已獲健保給付，癌友不需要過於擔心。癌友若出現骨骼疼痛務必立即向所治療醫院的主治醫師反映，並遵照醫囑及早進行相關檢查，與系統性的治療與照護。

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