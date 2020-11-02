地價稅11月開徵 悠遊付繳費最高獲得600元回饋金

2020年地價稅將於11月開徵，悠遊卡公司為了回饋悠遊付會員，祭出高額現金回饋方案，民眾只要使用悠遊付繳交台北市地價稅，最高可獲得600元儲值金回饋。

悠遊卡公司表示，悠遊付提供民眾更方便繳費方式，在地價稅繳交期間11月1日至11月30日止，使用悠遊付繳交北市地價稅，即享有支付金額7%的儲值金回饋，每戶最高回饋300元，限量3萬名；若繳交稅額在1萬元以上，再加碼回饋300元，限量1萬名，最高可獲得600元儲值金回饋。

悠遊付針對生活繳費中金額較高的地價稅，開放綁定信用卡繳費，只要在悠遊付APP內掃描地價稅單3段式條碼即可完成繳費。

民眾使用悠遊付繳交地價稅，須將「Easy Wallet」APP更新至最新版本，iOS的用戶需在iOS_3.0.15_release_125以上，Android的用戶則需更新至Android_3.0.15_release_221以上，才能在APP中找到繳稅功能。

悠遊卡公司提醒，民眾收到地價稅單時，須先查對內容是否正確，若無誤須在期限內繳納稅金，否則每逾2日將按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵15%、逾30日仍未繳納，恐將依法移送強制執行。