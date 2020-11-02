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好戲輪番登場 11月的宜蘭傳藝園區很「霹靂」
今年11月，宜蘭傳藝園區很「霹靂」！睽違4年，霹靂布袋戲再次來到傳藝盛大演出，7日在臨水劇場舉辦霹靂金曲主題演唱會、14日及21日有霹靂英雄COS踩街；另外年底前每天都有兩場傳統掌中戲表演，由國內4個頗負盛名的掌中劇團輪番登台，帶來精采的偶戲匯演。
霹靂布袋戲以「2020霹靂青春搖滾派對在傳藝」為主題，連續3個周末舉辦演唱會與COS武俠踩街。首先7日登場是讓霹靂迷引頸期盼的《霹靂金曲主題演唱會》，地點安排在宜蘭傳藝園區臨水劇場，陣容豪華，包括當家歌手蔡佳瑩、劉昱賢、賴富正、千譯、自從，要讓戲迷大飽耳福。
14日與21日的《霹靂英雄踩街演出》，精緻又維妙維肖的武俠COSPLAY、磅礡的布袋戲配樂，搭配傳藝的美麗秋景，讓遊客體驗霹靂英雄的豪情萬丈。
只要在活動當日(11/7、11/14、11/21共三天)辦理園區普通年卡，除可獲得專屬的霹靂卡面外，還能享有優惠價，普通年卡原價350元，優惠價250元；禮物卡原價399元，優惠價350元。
另也安排整整兩個月的傳統掌中戲匯演，年底前的每天下午都在廟埕廣場演出兩場。昇平五洲園用武松打虎訴說愛護生態做環保的故事；全西園掌中劇團把劍潭地名的由來演給你看；真雲林閣掌中劇團的西遊記之決戰2度C，關心地球暖化問題；台中聲五洲掌中劇團的奇幻火雲洞，西天取經斬妖除魔的奇幻冒險，好戲連台，不可錯過。
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