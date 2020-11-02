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桃園龜山又見登革熱 20多歲年輕男子確診

聯合報 / 記者邱宜君/即時報導
疾管署防疫人員於桃園市龜山區本土登革熱個案活動地進行孳生源查核。圖／疾病管制署提供
疾管署防疫人員於桃園市龜山區本土登革熱個案活動地進行孳生源查核。圖／疾病管制署提供

疾病管制署今公布國內新增一例本土登革熱病例，一名住在桃園市龜山區迴龍里的20多歲男性，近期無出國史。他在10月26日至29日間陸續有發燒、臉部紅腫的情形，經數度就醫，因登革熱NS1快篩陽性通報，確診是第一型登革熱。個案住在桃園市龜山區、在新北市新莊區工作，衛生單位正在調查感染源，目前三名同住家人都沒症狀，檢驗也都是陰性。

疾管署表示，為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治與民眾衛教等工作。衛生單位也已於迴龍里設置採血站，進行擴大篩檢，社區監測將持續至11月26日。

疾管署統計，國內今年截至目前累計69例登革熱本土病例，48例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例)，21例居住桃園市(桃園區15例、龜山區4例、八德區及中壢區各1例)；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署提醒，近期北部地區降雨機會增增加，目前仍為病媒蚊活躍期，請民眾務必加強「巡、倒、清、刷」，澈底落實戶內外環境整潔與積水容器清除，避免因形成孳生源，提高疫情風險；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。

登革熱 疫情

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