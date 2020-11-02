桃園龜山又見登革熱 20多歲年輕男子確診

疾病管制署今公布國內新增一例本土登革熱病例，一名住在桃園市龜山區迴龍里的20多歲男性，近期無出國史。他在10月26日至29日間陸續有發燒、臉部紅腫的情形，經數度就醫，因登革熱NS1快篩陽性通報，確診是第一型登革熱。個案住在桃園市龜山區、在新北市新莊區工作，衛生單位正在調查感染源，目前三名同住家人都沒症狀，檢驗也都是陰性。

疾管署表示，為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治與民眾衛教等工作。衛生單位也已於迴龍里設置採血站，進行擴大篩檢，社區監測將持續至11月26日。

疾管署統計，國內今年截至目前累計69例登革熱本土病例，48例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例)，21例居住桃園市(桃園區15例、龜山區4例、八德區及中壢區各1例)；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署提醒，近期北部地區降雨機會增增加，目前仍為病媒蚊活躍期，請民眾務必加強「巡、倒、清、刷」，澈底落實戶內外環境整潔與積水容器清除，避免因形成孳生源，提高疫情風險；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。