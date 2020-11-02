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推動綠色旅遊 環保署：每條綠色行程補助3萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天辦理「109年服務業環保標章業者表揚典禮」。記者吳姿賢／攝影
環保署今天辦理「109年服務業環保標章業者表揚典禮」。記者吳姿賢／攝影

環保署今年推動「全民綠生活」鼓勵綠色旅遊，但全國具有環保標章的旅行社、旅館飯店仍不夠多，環保署表示，綠色旅遊要一步步慢慢走，今年鼓勵旅行社設計綠色遊程，只要順利出團，每條路線就可獲三萬元補助，未來也會輔導業者申請環保標章。

為表揚服務業者對綠色消費的努力，環保署今天辦理「109年服務業環保標章業者表揚典禮」，表揚108年10月1日至109年9月30日取得服務業環保標章業者，此次共有18個獲獎單位，包含16家環保標章旅館、1家環保標章旅行社及1家環保標章餐館。

環保署長張子敬出席頒獎表示，永續發展、氣候變遷是近年熱門議題，環保署今年推動全民綠生活，希望提醒民眾不要過度浪費才能保護環境，尤其今年受疫情影響無法出國，希望國旅可以加強推動綠色旅遊，也讓民眾更加認識台灣之美。

針對環保標章業者不夠多，環保署說，要有一定標準才可以獲得標章，如節電、省水、不能主動提供一次性使用物品、使用在地食材等，但環保署不會為了讓更多人加入就降低標準。綠色旅遊要一步步慢慢走，今年推動全民綠生活就包括綠色旅遊，旅行社只要設計一條綠色遊程、並順利10人以上出團，就可以獲得三萬元補助。

環保署說，今年也鼓勵中央機關參加綠色旅遊就可以補助50%經費，已有30多團順利出遊，盼藉此推廣風氣、拓展綠色旅遊。

環保署統計，截至今年10月23日止，環保標章有效產品超過4700件，其中服務業環保標章業者達42家，包含旅館業、旅行業、餐飲業、汽車租賃業及育樂場所等。服務業主要環境衝擊來源包含廢棄物、食材、辦公室資源耗用、用水、用電及清潔品使用，因此服務業環保標章管理重點區分為辦公室內部管理、服務業過程環保或低碳規範。

環保署 旅行社

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