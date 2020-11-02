國庫署80周年檔案展 今天開展

財政部國庫署自29年成立至今屆滿80周年，80年間歷經多次組織調整，早期以庫政管理為主，隨著時間遞移，陸續承接地方財政、公共債務、菸酒管理、公益彩券、股權管理及國庫支付等業務，龐雜多元，經緯萬端，因此留下很多珍貴檔案史物，為讓民眾瞭解國庫署業務，並彰顯檔案保存價值，特在今年11月至12月間舉辦3場次「國庫史鏡 鑑往知來」檔案展。

財政部長蘇建榮表示，今天九位署長同時回到財政部，非常難得。財政部負責政府財源籌措、財政健全等重要任務，尤其是國庫署。國庫署80年來業務愈來愈多，但同仁都能順利完成，跟民生產業相關，感謝國庫署在歷任署長帶領下勇於承擔、推進各項任務。檔案本身就是歷史的展現，國庫署的檔案正是政府施政的呈現。

蘇建榮指出，今年發生疫情重創經濟，國庫署要擔負的工作更多，包括公股銀要紓困振興貸款，公股銀負責三倍券的兌領，公益彩券及菸酒經銷商的補助等，任務皆圓滿達成。明年希望國庫署接續賦稅署，獲得金檔獎。檔案是持續的工作，後續運用更重要。

財政部國庫署表示，本次檔案展是以國庫署沿革史為時間軸，串聯80年間興辦的重要國家財政發展紀事，經精挑細選具歷史意義的舊檔案、老照片與文物展示10大業務主題，有攸關國家重大財政政策，也有貼近民生事項，蘊藏豐富史實，各具特色，讓民眾可以跟隨檔案留下的歷史軌跡，對國庫署多元化業務的發展故事有更多認識，進而申請檔案應用，再創檔案價值。

財政部前部長李述德表示，組織的進步靠檔案，在社會大眾的期待下，國庫署被賦予新的任務，包括永續財政、綠色永續，社會責任等。例如疫情發生，需要調度資金、公股協助紓困振興，國庫署一年掌控10兆的資金，分毫不能差，帶動社會經濟成長；公益彩券也扮演社會公益的重要角色。