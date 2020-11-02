王蘭生接任國父紀念館館長 年底展開園區改造

國父紀念館館長梁永斐今（11月2日）起調任國立台灣美術館館長，遺缺由現任國立傳統藝術中心副主任王蘭生接任。國父紀念館演講廳今舉行舉行卸、新任館長交接典禮，由文化部政務次長彭俊亨擔任監交人。

國父紀念館表示，王蘭生長期服務於文化體系，擔任國立傳統藝術中心副主任近7年、曾任宜蘭縣政府建設處處長、文化部文化資產局副局長、故宮博物院主任秘書，嫻熟文化事務，畢業於國立台灣大學建築與城鄉研究所，具有建築與規劃設計領域專長，曾督導「故宮南院興建計畫」及「台灣戲劇藝術中心興建工程」之執行，職務經歷橫跨工程與藝文專業兩者，有助於國立國父紀念館推動「跨域加值專案計畫」，達成打造「跨域整合、藝文觀光」的生活美學新園區，踐行文化部李永得部長的文化產業化政策。

王蘭生表示，國父紀念館目前已成市定古蹟，未來將打開大門，與人為友，國父紀念館也是台北市政府的一份子，更是台北市文化局的好夥伴，未來也將秉持這樣的理念和做法，從內部做起，團結合作，將這樣的精神推到社區，也和藝術家及表演藝術單位共同合作，打造一個更好的展演文化交流平台。

他表示，從年底開始，國父紀念館將開始一系列的園區改造、維修及整建，希望同仁一起努力，營造更好的環境，期許國父紀念館歷久而彌新。