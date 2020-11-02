機場國道等地設素食餐飲專賣區？交通部：開會討論

國內素食人口不少，民眾在公共政策網路參與平台提案「機場、國道、火車站設置vegan純素餐飲專賣區，尊重並解決多元文化飲食問題，立法列入觀光發展必要措施」。交通部表示，目前機場、國道、火車站場站餐飲是依據「促進民間參與公共建設法」委外經營，受委託經營業者，提供多元餐飲，素食產品也是其中一環，場站內餐廳已配合提供素食餐點，可供素食者選擇。

桃園國際機場股份有限公司為此於109年9月4日召開會議，協請業者共同研議評估「設置vegan純素餐飲專賣區」可行性，並請有供應素食餐飲業者，於點餐處明顯位置設置「本櫃位提供素食餐點」告示，提供素食民眾更方便辨識的飲食環境；並請有供應素食餐飲之業者，於菜單上標示「全素或純素」、「蛋素」、「奶素」、「奶蛋素」、「植物五辛素」等字樣，讓素食者有更多種類餐點及更快選擇。

關於國道現行全線15個服務區，高速公路局表示均有販售並提供素食餐點，高公局將更督請各服務區經營廠商加強販售素食餐點指引與標示，並不定時利用服務區賣場廣播宣導周知，若有設立純素餐飲專賣區法令，高公局將全力配合辦理。

台鐵局表示，目前車站型店鋪以提供多元餐飲、便利服務為宗旨，素食產品也是其中一環，已有多家點心烘培或餐飲提供素食產品，以滿足顧客的不同需求，商場經營業者建議有關商業空間及行為，應以市場機制與經營業者專業評估，不宜以立法強制規範。

觀光局表示，各交通場站是車潮、人潮及錢潮聚合地方，從注意觀光發展角度建置相關軟硬體設施，可使旅客感受友善旅遊環境，整體提升台灣觀光旅遊的體驗價值；觀光局積極推動觀光立國及各項永續觀光發展措施，倘各交通場站未來設有純素餐飲專區或飲食標識，可協助宣傳推廣帶動旅客量成長。

至於有關對於提供純素餐飲進駐商家給予免徵營業稅優惠，並給予租金減免優惠之建議，則因涉及國家財政考量，本部尊重稅捐主管機關就其整體政策考量的權責。