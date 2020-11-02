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教您騎車如何避險！公路總局新增機車危險感知平台影片
交通部公路總局從108年4月15日建置「機車危險感知教育平台」上架30部影片供民眾體驗，為提升機車騎士行車安全，加強防禦駕駛觀念，今天再新增32部情境體驗影片，總計62部影片，機車族可以「趕緊來」體驗新影片，測試自己判斷行車危險感知能力。
公路總局表示，現有平台30部影片已有近80萬民眾體驗，本次新增32部影片，情境類型涵蓋未依規定讓車、轉彎(向)不當、違反號誌與標誌管制、變換車道不當、行人未依規定穿越道路、視線遮蔽、注意車前狀況、注意他車動向、遠離大型車及道路障礙等。
公路總局表示，其中，15部增加動畫情境，後製機車車頭，有車速表、方向燈、把手、照後鏡及手部動作等，部份後製動畫影片須透過察看照後鏡發現危險情境，及時點擊影片，才能得分，騎士除應注意車前狀況外，須養成定期掃描照後鏡，注意四周危險習慣。另基於大型車對於機車行車安全影響甚鉅，本次再增加5部有關大型車特性、視野死角及內輪差等情境影片，騎士透過對大型車特性瞭解，養成遠離大型車習慣。
公路總局說，配合本次擴充，預計110年1月起擴大民眾於預約機車駕照考驗時體驗影片由現行1部增至3部，以強化培養騎乘機車危險感知，該局同時也提醒騎乘機車一定要養成守法精神及隨時注意四周危險，提升騎車時自身防護力。
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