教您騎車如何避險！公路總局新增機車危險感知平台影片

吾峠呼世晴的漫畫作品《鬼滅之刃》，2016年2月開始在《週刊少年Jump》連載以來，像慢火一樣逐步為二、三年後的流行升溫。去年4月，《鬼滅之刃》電視動漫版推出之後大獲好評，漫畫版水漲船高，出版單行本的集英社內部2019年排行榜當中，《鬼滅之刃》僅次《ONE PIECE》，銷售量達1,080萬冊。

2020-11-02 10:18