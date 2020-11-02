逾四成蕈菇乾貨農藥超標 消基會籲設食安緊急處理平台

菇蕈類富含多種人體必需的胺基酸、礦物質及維生素等，除了可供鮮食，其乾燥後濃郁的香氣更是深受消費者喜愛，是消費者經常食用的食材。消基會今天公布「市售菇蕈類乾貨農藥殘留和重金屬含量超標」結果，檢測市售的蕈菇乾貨商品25件樣品中，有逾四成農藥或重金屬超標，7件標示不合格、2件農藥殘留不合規定、9件重金屬含量超標。

消基會表示，菇蕈類易受到蕈蚋、癭蚋、蚤蠅、菇蟎及跳蟲等病蟲危害，有些業者為了解決蟲害的問題，可能會使用農藥或殺蟲劑等，致使菇蕈類商品殘留化學藥劑。此外，菇蕈類易吸收環境中的鉛與鎘等重金屬，若生長環境如土壤及水受到汙染，將造成菇蕈類含高量重金屬，若消費者長期食用重金屬含量過高的菇類，恐對身體造成不良影響。

消基會表示，此次樣品是8月間於台北市及新北市的量販店、雜糧行、傳統市場、蔘藥行、食品行及網路等地購買，共計購得25件樣品，其中13件為乾香菇，12件為巴西蘑菇。25件中有12件為包裝食品，13件為散裝樣品。12件包裝樣品中有9件標示產地為台灣，其餘各有1件產地標示中國、巴西及韓國。

消基會表示，此一檢測計畫自8月開始規劃、採樣，9月完成檢驗報告。委託檢測的新北市政府衛生局立即展開查察、下架工作。至10月上旬，發現許多商品的上游商家位於其他縣市，須跨縣查察。因此，消基會呼籲，在行政院下應設「食安緊急處理平台」，可以跨縣市、部門積極處理問題食品，保障消費者食的安全。

消基會表示，國內生產的乾香菇業者已建立「產銷履歷」，建議民眾選購時看清標示，藉由完整的追溯機制，選購較安心的農產品。消基會也建議消費者食用菇類之前宜先沖洗泡水，因為大部分的農藥都屬於水溶性，泡過菇的水切記要倒掉，才能降低攝取的風險。