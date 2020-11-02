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繼捷運台北101站 捷運象山站明起販售蔬食便當

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
「Metro Taste 捷客鮮」平台將於11月3日象山站拓點營業，這是繼台北101/世貿站後新一波蔬食運動。圖／台北捷運公司提供
「Metro Taste 捷客鮮」平台將於11月3日象山站拓點營業，這是繼台北101/世貿站後新一波蔬食運動。圖／台北捷運公司提供

為方便學生、上班族能快速購買便當，台北捷運與多在餐飲業者合作，搭配「台北捷運GO」APP，推出「Metro Taste 捷客鮮」平台，因應蔬食運動，明日起將在捷運象山站擴點營業，這是繼台北101/世貿站「酷客元素健康蔬食」便當大受好評後，再延續一波蔬食運動。

「酷客元素健康蔬食」便當推出後廣受好評，為呼應消費者期許，「Metro Taste 捷客鮮」平台於11月3日捷運象山站拓點販售。象山站及台北101/世貿站，即日起至11月20日止便當全品項享9折優惠，11月3日至11月6日止手機訂購每個便當加送1罐飲料。

「酷客元素健康蔬食」便當除每日變化菜色外，採高壓蒸煮追求少油、少鹽及少糖的烹調方式，非再製品的原型食材為訴求，並以「211餐」以2份蔬菜、1份全榖物及1份蛋白質為主要搭配；另外也有準備全素及蛋奶素的餐點選擇。

北捷表示，民眾可在下午3時前透過「台北捷運GO」APP，點選APP上方「Metro Taste捷客鮮」後加入LINE帳號，依照手機上的指示點餐，選擇取貨車站及時段，線上付款成功即可獲得專屬取餐QR Code，最後在指定時段內到指定車站出示QR Code，即可取餐。

便當 捷運 北捷

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