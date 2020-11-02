快訊

評／川普競選連任 美方針對短期威脅的非對稱建軍指導

東南亞疫情燒進來 今再增5例外籍境外移入確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3C族預防「富貴包」 3招伸展動作向水牛肩説bye

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
肩頸放鬆動作。圖/World Gym提供
肩頸放鬆動作。圖/World Gym提供

長期彎腰駝背打電腦、滑手機，不但會變成烏龜頸，還可能養出「富貴包！」不但讓人看起來沒精神，還容易導致脖子骨折，World Gym Blog教3招伸展，跟富貴包說bye bye。

「富貴包」又稱「水牛肩」聽起來很吉利，但因姿勢不良、骨質疏鬆、體重過重等原因，導致脖子負擔過重，讓頸部後面的肌肉張力變大、緊繃；長期下來，讓肌肉韌帶反覆拉扯而發炎，為了穩定頸椎，進而增生軟組織，去支撐在脖子上多餘的壓力。

World Gym指出，須從矯正姿勢開始做起，低頭滑手機、打電腦的姿勢下，脖子要承受的重量是原本的5倍，隨年齡的增長，骨質也會慢慢流失，加上缺乏運動、肌肉量不足，也會讓脖子前彎更加嚴重；強化上肢肌群，有助改善富貴包。

World Gym Blog3個伸展運動。1.胸肌伸（1)採坐姿，雙手手肘朝向外，大拇指朝向胸口，保持核心穩定，脊柱延伸，肚臍朝向正前方，肩胛骨收緊，注意肩膀不聳肩。(2)鼻子吸氣，吐氣時，身體往一邊轉動45度，同時保持肚臍朝前，吸氣回到中間，吐氣再往另一側扭轉，重複動作。

2.闊背伸展（1)採站姿，雙手放椅背上或扶牆上，雙腳略與肩同寬。(2)先吸一口氣，吐氣時身體放鬆，慢慢將上半身往下壓，腰臀略呈90度。(3)維持30到60秒伸展時間，感覺肩膀、背部肌肉延伸。

3.肩頸放鬆（1)在瑜珈墊上採坐姿，雙手中指點在肩膀前方，讓手肘朝向前方，在依序往上、往下、往外畫圈圈，過程中保持自然呼吸，注意脖子不會前後移動喔！

要顧好頸椎，平時就維持良好的姿勢、減少低頭滑手機的時間，維持良好的運動習慣、訓練肌力，預防骨質疏鬆及提供頸椎良好的支撐力。

擴背伸展動作。圖/World Gym提供
擴背伸展動作。圖/World Gym提供
胸肌伸展動作。圖/World Gym提供
胸肌伸展動作。圖/World Gym提供

骨質疏鬆 瑜珈

延伸閱讀

男藝人產房脫上衣露出精實肌肉抱兒 網友紛紛猜測是他

早衰弱肌會短命 國衛院找出致命原因在體溫調節

肌肉量少恐短命 國衛院研究：體溫是關鍵原因

左手腳無力嚇壞六旬男 顯微鏡下切除腫瘤9天回復健康

相關新聞

出門帶件外套！吳德榮：白天暖 東北風今晚報到轉濕涼

第19號颱風「天鵝」，已受地形破壞，減弱為「輕度」，今天(2日)進入南海、週三、四(4、5日)再侵襲越南；因距台灣遙遠、...

《鬼滅之刃》為何爆紅？後疫情時代的「現象級」日本動漫

吾峠呼世晴的漫畫作品《鬼滅之刃》，2016年2月開始在《週刊少年Jump》連載以來，像慢火一樣逐步為二、三年後的流行升溫。去年4月，《鬼滅之刃》電視動漫版推出之後大獲好評，漫畫版水漲船高，出版單行本的集英社內部2019年排行榜當中，《鬼滅之刃》僅次《ONE PIECE》，銷售量達1,080萬冊。

鼓勵業者使用國產豬肉 台灣豬證明標章今起申請

為鼓勵業者100%使用國產豬肉，「台灣豬證明標章」今起開放具商業登記或稅籍登記全數使用國產豬肉的業者上網申請標章，11月...

教您騎車如何避險！公路總局新增機車危險感知平台影片

交通部公路總局從108年4月15日建置「機車危險感知教育平台」上架30部影片供民眾體驗，為提升機車騎士行車安全，加強防禦...

逾四成蕈菇乾貨農藥超標 消基會籲設食安緊急處理平台

菇蕈類富含多種人體必需的胺基酸、礦物質及維生素等，除了可供鮮食，其乾燥後濃郁的香氣更是深受消費者喜愛，是消費者經常食用的...

繼捷運台北101站 捷運象山站明起販售蔬食便當

為方便學生、上班族能快速購買便當，台北捷運與多在餐飲業者合作，搭配「台北捷運GO」APP，推出「Metro Taste ...

逾百年蒸汽火車頭存放花蓮 將運至彰化整修

花蓮新城鄉的光隆博物館收藏百年LCK31蒸汽火車頭，曾行駛在日本北海道及台灣東部的窄軌，因受到風吹日曬影響，已十分老舊，...

口罩地圖下載破千萬次 國發會肯定健保署開放資料

國家發展委員會今舉辦政府資料開放應用獎，健保署以「口罩供需資訊平台」提案獲得政府單位組的第一名，上午由行政院院長蘇貞昌親...

消基會檢測市售蕈菇乾貨商品 四成不合格

消基會與新北市政府上午舉行記者會公布檢測市售的蕈菇乾貨商品結果，表示查驗25件樣品中，有逾4成農藥或重金屬超標，包括7件...

桃園市復興區雲端預防醫療 在外工作可知原鄉家人健康

桃園市復興區長游正英今天表示，區公所與銘傳大學健康學院、蓋德科技公司合作，推展深耕復興區泰雅族健康雲端管理，讓族人透過預...

桃園捷運招54名新血薪水32K起跳 11月9日開放報名

新冠肺炎疫情期間，桃園捷運公司服務不打折，更開發多條沿線旅遊景點，進而開拓通勤族、國內輕旅行乘客，讓運量穩定回升，今天公...

25歲新手媽媽哺乳摸到硬塊 竟是乳癌二期

花蓮一名25歲的王小姐今年迎來新生命的喜悅，哺乳時卻摸到左邊乳房有硬塊，奶水還減少，沒想到一檢查竟是罹患乳癌第二期，還要...

熱門新聞

一張圖看天氣！下周兩波東北風搗亂 閃電颱風路徑不明

好市多App大改版 終於不用再帶實體卡還可Costco Pay

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有劇烈變化 雙子大的偏財機會

大師兄推「銷魂水餃」！剝皮辣椒豬、麻辣炒豬肉2口味

男藝人產房脫上衣露出精實肌肉抱兒 網友紛紛猜測是他

安心旅遊補助結束 業者：千家旅行社恐倒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。