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肯德基蛋塔只排第三！網友激推15大品牌「真正本體」大集合

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

超夯美味你想不到～

每家餐廳都會有自己的招牌菜，當然這項特色如果能讓民眾為之瘋狂，那就再好也不過了，但是如果大家愛的，是另一款非主打商品，那還真的令人哭笑不得啊～

沒錯！今天小編就要來介紹那些宛如都市傳說之謎、本體與店家不符的清單大集合囉！DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友熱議15大店家的真正本體，你一定也夯過其中某些銷魂滋味～

我家沙拉八image source：臉書／我家牛排

第十名：石二鍋冬瓜檸檬冰沙

冬天裡來吃熱呼呼的石頭火鍋再愜意也不過，但PTT上就有網友大力提醒，到石二鍋一定要喝他們的冬瓜檸檬冰沙！石二鍋的冬瓜檸檬冰沙在網路上相當受歡迎，許多人認為不死甜、恰好的酸度與綿密口感外面根本無法比，甚至開玩笑表示湯底應該換成冬瓜檸檬，總之不喝上一杯就太可惜啦～

image source:臉書／石二鍋

第九名：丹丹炸雞

說到美食鄉的南霸天，丹丹漢堡一定印在許多人的口袋名單內，不同於麥當勞、肯德基等美式風味，丹丹還有肉羹、粥品等中式餐點，中西混搭特別又不衝突。而網友討論度最高的就是炸雞，酥脆又多汁，加上高CP值的特點，不用太多顧慮炸雞直接搭配下去一起點，好吃又划算！

image source:臉書

第八名：爭鮮味噌湯、甜點

爭鮮壽司是台人最常光顧的平價壽司店之一，但除了壽司外，爭鮮的味噌湯與甜點也是容易被忽略的重點～先來說說味噌湯，不少網友認為爭鮮的味噌湯味道不差，但是料滿多的，總體來說是CP值高的單品；而甜點部分，不管是奶酪、泡芙還是起司蛋糕，都是光顧時會必點的產品，廣受推薦。

image source:臉書／爭鮮

第七名：摩斯紅茶

來自日本的摩斯漢堡與其他西式速食不同，在台灣也走出了屬於自己的一片天，但這片天很大一部分可能是紅茶撐起來的（誤）摩斯的紅茶在PTT上一直都是讚譽有加，也有人提供神秘配方，那就是要加檸檬或奶球（小編提醒，兩者不能同時加喔），嚐起來又是新滋味，喝過的都說讚～

image source:臉書／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

第六名：拿坡里炸雞

連鎖披薩店中，你最喜歡哪一間呢？每個人心中自有答案，但說到這個品牌，大家腦中第一個浮現的，恐怕會跟披薩完全沾不上邊，那就是拿坡里炸雞！拿坡里炸雞的熱門程度全台有目共睹，甚至還為了忠實粉絲開了拿坡里「炸雞專賣店」，真的是完全搶走了主角光環啊。

image source:臉書／拿坡里官方粉絲團

第五名：麥當勞玉米濃湯、冰淇淋

說到麥當勞的御三家，當然不是漢堡炸雞這麼簡單囉，被網友譽為本體的就是玉米濃湯、蛋捲冰淇淋跟冰炫風！究竟是玉米湯還是玉米濃湯咱們先不論，但香濃順口的滋味令人念念不忘，而蛋捲冰淇淋跟冰炫風都是夏日必點的消暑聖品，冰炫風也常推出期間限定的特殊口味，看到排隊盛況就知道有多夯了吧！

image source:臉書／麥當勞

第四名：IKEA餐廳

IKEA一直是全家逛街、情侶約會的好去處，除了看家俱幻想未來溫暖小窩的模樣可以增進感情外，還有許多可愛又實用的小物深得民眾的歡心——But！IKEA此次上榜的原因是他的餐廳！

IKEA的餐廳總有股奇妙的魔力，不管肚子餓不餓，但只要經過就還是會忍不住要嚐嚐瑞典肉丸或酥脆的雞翅，然後配上一杯冰涼的氣泡飲，不然就不算去過IKEA啊～

image source:IKEA

第三名：肯德基蛋塔

大家都知道肯德基專門賣炸雞，可是身為甜點的蛋塔卻人氣強強滾，每次推出新口味或是節慶禮盒就馬上被掃光，想到上次特殊的珍奶口味蛋塔的兇猛買氣，連小編都忍不住要為炸雞掬一把辛酸淚啊～

外酥內軟的甜蜜滋味是讓網友著迷的主要原因，而今年初就有PTT網友爆出肯德基蛋塔的美味內幕——原來肯德基代理的是澳門名店「瑪嘉烈蛋撻」，你說他不香嗎？

image source:KFC

第二名：台鐵便當

台鐵是陪伴台灣人好幾十個年頭的重要運輸工具，在那個高鐵、私人轎車還沒普及的年代裡，大家要往返台灣各地都得依靠火車，在長途漫漫的旅程中，當然需要一個香噴噴的便當來填飽肚子囉！

台鐵便當開始販售也超過70個年頭了，雖然種類仍是以排骨、雞腿控肉或素食為主，樣式不多但每種口味吃過的都說讚，常常一開賣就被搶購一空，而這種懷舊的滋味也深深刻印在旅客心中，每次搭火車都一定要配上便當，才算完整了這趟旅程～

台鐵便當image source：交通部臺灣鐵路管理局

第一名：全家霜淇淋

全家霜淇淋一年四季都受到民眾的喜愛，除了好吃外，時常變換的口味也讓消費者趨之若鶩，不管是與珍煮丹聯名的「泰泰厚奶霜淇淋」還是靜岡抹茶紅豆霜淇淋，各種特殊口味都想讓人嚐上一口，還被戲稱不是超商而是霜淇淋店。

全家霜淇淋擁有許多忠實粉絲，新口味一推出就有人迫不及待的分享食記，而網友評價往往能看見對「口味實在」的稱讚，例如厚豆乳口味就被讚許真的能吃到濃濃豆味，令網友相當滿意。

全家霜淇淋image source：臉書 全家FamilyMart

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月03日至2020年11月01日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『本體不一樣的品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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摩斯漢堡 IKEA 台鐵 肯德基

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