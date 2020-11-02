快訊

市民先不要：「大阪升格」遭公投否決...為何震撼日本政壇？

只壞兩盞燈？女大生遇害 他發起「打臉黃偉哲說謊」要求下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩地圖下載破千萬次 國發會肯定健保署開放資料

聯合報 / 記者邱宜君/即時報導
國家發展委員會今舉辦政府資料開放應用獎，行政院院長蘇貞昌頒獎給署長李伯璋。圖／健保署提供
國家發展委員會今舉辦政府資料開放應用獎，行政院院長蘇貞昌頒獎給署長李伯璋。圖／健保署提供

國家發展委員會今舉辦政府資料開放應用獎，健保署以「口罩供需資訊平台」提案獲得政府單位組的第一名，上午由行政院院長蘇貞昌親自頒獎給署長李伯璋。

資訊組健康資訊加值小組約聘副研究員陳孜瑜表示，健保署將開放每個藥局口罩庫存數量的資料，供142家民間業者可以創造出口罩地圖，民眾由健保快易通APP就可以連到口罩地圖，排隊同時也看得到即時更新的資料，2月6日開放至今資料已被下載超過千萬次。

陳孜瑜表示，健保署經過與政委唐鳳溝通資料格式，確定哪些欄位提供出來，民間社團會比較好運用，便在短短的準備期之後，2月6日與口罩2.0上線同天開放。

健保署將「健保特約機構口罩剩餘數量明細清單」、「健保特約醫事機構藥局與診所」、「全民健康保險特約院所固定服務時段」等資料集結合、開放並每日更新。後來共有142家廠商來應用資料，製作口罩地圖，再由唐鳳協助過濾哪些業者的口罩地圖可以與「健保快易通│健康存摺App」相連結。

健保署今以「口罩供需資訊平台」提案，參與國家發展委員會舉辦「2020年度政府資料開放應用獎」之「生活（企業）應用組」競賽，經初賽複賽，民眾票選分數占總分20%、委員評獎占總分80%，從11組政府單位中脫穎而出，榮獲第一名殊榮。

署長李伯璋署表示，健保署在疫情期間，在短短時間內發揮重要關鍵效益，要歸功於歷年持續推動健保醫療資訊雲端查詢系統以及健保快易通App，為口罩預購鋪路，也要感謝健保署同仁這段時間的努力，以及民間社團及企業的協力。

健保 口罩 快易通

延伸閱讀

睽違28年重回台灣 ICCA全球年會今晚高雄開幕

只差陳時中點頭 健保署編列3.7億鬆綁B肝用藥給付條件

唐鳳瞬移到你家？Hami書城5G新閱讀 AR電子書樂趣翻倍

外交部推防疫成就VR影片 陳建仁、唐鳳親自說給你聽

相關新聞

出門帶件外套！吳德榮：白天暖 東北風今晚報到轉濕涼

第19號颱風「天鵝」，已受地形破壞，減弱為「輕度」，今天(2日)進入南海、週三、四(4、5日)再侵襲越南；因距台灣遙遠、...

《鬼滅之刃》為何爆紅？後疫情時代的「現象級」日本動漫

吾峠呼世晴的漫畫作品《鬼滅之刃》，2016年2月開始在《週刊少年Jump》連載以來，像慢火一樣逐步為二、三年後的流行升溫。去年4月，《鬼滅之刃》電視動漫版推出之後大獲好評，漫畫版水漲船高，出版單行本的集英社內部2019年排行榜當中，《鬼滅之刃》僅次《ONE PIECE》，銷售量達1,080萬冊。

口罩地圖下載破千萬次 國發會肯定健保署開放資料

國家發展委員會今舉辦政府資料開放應用獎，健保署以「口罩供需資訊平台」提案獲得政府單位組的第一名，上午由行政院院長蘇貞昌親...

消基會檢測市售蕈菇乾貨商品 四成不合格

消基會與新北市政府上午舉行記者會公布檢測市售的蕈菇乾貨商品結果，表示查驗25件樣品中，有逾4成農藥或重金屬超標，包括7件...

桃園市復興區雲端預防醫療 在外工作可知原鄉家人健康

桃園市復興區長游正英今天表示，區公所與銘傳大學健康學院、蓋德科技公司合作，推展深耕復興區泰雅族健康雲端管理，讓族人透過預...

桃園捷運招54名新血薪水32K起跳 11月9日開放報名

新冠肺炎疫情期間，桃園捷運公司服務不打折，更開發多條沿線旅遊景點，進而開拓通勤族、國內輕旅行乘客，讓運量穩定回升，今天公...

25歲新手媽媽哺乳摸到硬塊 竟是乳癌二期

花蓮一名25歲的王小姐今年迎來新生命的喜悅，哺乳時卻摸到左邊乳房有硬塊，奶水還減少，沒想到一檢查竟是罹患乳癌第二期，還要...

70歲男感冒併發肺炎引發嚴重氣喘 裝葉克膜救回來

一名70歲羅姓男子本身有氣喘疾病，感冒一周未痊癒，夜咳嚴重，出現呼吸急促現象到醫院求診，未料病情急轉直下、呼吸衰竭，轉送...

婦人肝臟20公分血管瘤破裂 陳肇隆團隊11小時搶救成功

屏東縣許姓婦人不知道自己的肝臟長血管瘤，壓迫到胃引發不舒服才就醫，9月中旬血管瘤突然破裂，只有換肝才能續命。高雄長庚醫院...

兒童遊戲場藏斷指危險 立委呼籲別讓意外再次發生

時代力量立法委員邱顯智、王婉諭及新竹市議員蔡惠婷今天共同召開「兒童遊戲場設施安全如何把關？別讓斷指意外再次發生」記者會，...

換肝後人生天天吹！ 中醫助72歲薩克斯風團長投身公益

72歲卓先生因B型肝炎造成肝硬化，12年前罹患肝癌和腎細胞癌手術，4年後肝癌復發，2014年接受大愛捐肝，定期追蹤至今都...

邊境解封等明年底 觀光業苦撐

新冠肺炎疫情重挫觀光市場，交通部觀光局根據世界旅遊組織資訊預測，國際觀光至少要兩年半至四年才能恢復疫情前二○一九年水準。...

熱門新聞

一張圖看天氣！下周兩波東北風搗亂 閃電颱風路徑不明

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有劇烈變化 雙子大的偏財機會

好市多App大改版 終於不用再帶實體卡還可Costco Pay

大師兄推「銷魂水餃」！剝皮辣椒豬、麻辣炒豬肉2口味

男藝人產房脫上衣露出精實肌肉抱兒 網友紛紛猜測是他

安心旅遊補助結束 業者：千家旅行社恐倒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。