口罩地圖下載破千萬次 國發會肯定健保署開放資料

國家發展委員會今舉辦政府資料開放應用獎，健保署以「口罩供需資訊平台」提案獲得政府單位組的第一名，上午由行政院院長蘇貞昌親自頒獎給署長李伯璋。

資訊組健康資訊加值小組約聘副研究員陳孜瑜表示，健保署將開放每個藥局口罩庫存數量的資料，供142家民間業者可以創造出口罩地圖，民眾由健保快易通APP就可以連到口罩地圖，排隊同時也看得到即時更新的資料，2月6日開放至今資料已被下載超過千萬次。

陳孜瑜表示，健保署經過與政委唐鳳溝通資料格式，確定哪些欄位提供出來，民間社團會比較好運用，便在短短的準備期之後，2月6日與口罩2.0上線同天開放。

健保署將「健保特約機構口罩剩餘數量明細清單」、「健保特約醫事機構藥局與診所」、「全民健康保險特約院所固定服務時段」等資料集結合、開放並每日更新。後來共有142家廠商來應用資料，製作口罩地圖，再由唐鳳協助過濾哪些業者的口罩地圖可以與「健保快易通│健康存摺App」相連結。

健保署今以「口罩供需資訊平台」提案，參與國家發展委員會舉辦「2020年度政府資料開放應用獎」之「生活（企業）應用組」競賽，經初賽複賽，民眾票選分數占總分20%、委員評獎占總分80%，從11組政府單位中脫穎而出，榮獲第一名殊榮。

署長李伯璋署表示，健保署在疫情期間，在短短時間內發揮重要關鍵效益，要歸功於歷年持續推動健保醫療資訊雲端查詢系統以及健保快易通App，為口罩預購鋪路，也要感謝健保署同仁這段時間的努力，以及民間社團及企業的協力。