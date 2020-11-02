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桃園市復興區雲端預防醫療 在外工作可知原鄉家人健康
桃園市復興區長游正英今天表示，區公所與銘傳大學健康學院、蓋德科技公司合作，推展深耕復興區泰雅族健康雲端管理，讓族人透過預警手環偵測生理狀況包括體溫、心跳、血壓、血氧、心電圖等，可以建構管理系統。
游正英說，這套雲端管理即使偵測血糖也不需滴血檢驗，同時利用GPS衛星定位，可以顯示使用者準確位置，透過雲端傳送第一手訊息，讓在外工作的鄉親，知道家人健康狀況，達到及早預防醫療的目的，察覺有狀況還可以啟動通知、後送等妥善處理模式，掌握黃金救援的最佳時機。
游正英指出，推動健康雲端管理無非是鑑於復興區幅員遼闊，緊急救援相較困難，為周延全程救援機制，運用手環的預警功能，給予更充裕時間來救援長者、病人，宣導活動預計10日（周二）從長興、奎輝里文健站試辦，全程免費，讓復興區能成為預防醫療最健全、更適宜居住的好地方。
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