桃園市復興區雲端預防醫療 在外工作可知原鄉家人健康

桃園市復興區長游正英今天表示，區公所與銘傳大學健康學院、蓋德科技公司合作，推展深耕復興區泰雅族健康雲端管理，讓族人透過預警手環偵測生理狀況包括體溫、心跳、血壓、血氧、心電圖等，可以建構管理系統。

游正英說，這套雲端管理即使偵測血糖也不需滴血檢驗，同時利用GPS衛星定位，可以顯示使用者準確位置，透過雲端傳送第一手訊息，讓在外工作的鄉親，知道家人健康狀況，達到及早預防醫療的目的，察覺有狀況還可以啟動通知、後送等妥善處理模式，掌握黃金救援的最佳時機。