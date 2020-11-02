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桃園捷運招54名新血薪水32K起跳 11月9日開放報名
新冠肺炎疫情期間，桃園捷運公司服務不打折，更開發多條沿線旅遊景點，進而開拓通勤族、國內輕旅行乘客，讓運量穩定回升，今天公告109年第二次人才招募甄試簡章，將招募54名新血，11月9日上午9點開始線上報名，千萬別錯過。
桃捷公司表示，因應營運需求，將進行109年第二次人才招募，招募維修類32人、運務類17人、經管類1人、原民類3人、身障類1人，總共54名新血，其中，經管類工程員起薪約4萬1千元，歡迎社會新鮮人或年後轉職加入桃捷優質大家庭。
桃捷公司109年第二次人才招募，11月9日上午9點開始線上報名至11月23日下午5點報名截止，將於12月13日舉行筆試，明年1月13日及1月14日進行口試，預計1月19日公告榜單，3月2日人員分發進用。
109年第二次人才招募甄試簡章於今天已公告在桃捷公司招募網站（https://recruit.tymetro.com.tw/ ），桃捷公司提醒，會視中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎疫情最新情況，訂立相關甄試防疫措施，考前2周會公告在招募網站上，請考生務必遵守相關防疫措施。
桃捷公司強調，為紮根培育軌道專業人才，桃捷提供優質的起薪、完善的福利、穩健的升遷，歡迎對軌道專業有熱情、熱忱的你／妳，趕緊把握機會和桃捷公司一起成長。
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