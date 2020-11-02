25歲新手媽媽哺乳摸到硬塊 竟是乳癌二期

花蓮一名25歲的王小姐今年迎來新生命的喜悅，哺乳時卻摸到左邊乳房有硬塊，奶水還減少，沒想到一檢查竟是罹患乳癌第二期，還要切除左邊乳房。門諾醫院癌症中心表示，台灣乳癌好發年齡有年輕化趨勢，早期發現可更快治癒，提醒婦女應定期檢查，不要耽誤治療黃金時間。

生性樂觀、活潑開朗的王小姐去年結婚後，今年生下女兒，她在哺乳時發現左邊乳房有硬塊，以為只是哺餵母乳的塞奶現象；直到3月左邊乳房的奶水驟減，且感覺硬塊還在，才趕緊到醫院檢查，不料竟是乳癌第二期。她說，為了女兒一定會勇敢面對治療，不會有負面想法，才能陪孩子走更長遠的路。

門諾醫院癌症中心主任林斈府表示，乳癌是是台灣女性好發癌症排名的第一位，相較於歐美國家，台灣乳癌好發年齡比歐美國家年輕約10歲，臨床上遇過幾位患者年紀都只有23及25歲，藉由醫療團隊溝通以及完整的治療計畫，患者的復原狀況都相當良好。

林斈府強調，乳癌治療不論是藥物種類、跨科團隊合作，整體治療成效都是最好的，經常鼓勵患者，即便罹患乳癌也不要氣餒，且乳癌早期發現的治癒率相當高，呼籲民眾不要因為工作忙或害怕面對而逃避篩檢。

林醫師指出，乳房攝影是目前最有效的乳癌篩檢工具，但檢查的過程中，為增加影像清晰，須用機器夾緊乳房，其所造成的疼痛與不適，讓許多女性害怕，因此逃避檢查而延誤治療。提醒婦女只要符合國健局乳房攝影免費篩檢資格，應善加利用，尤其有乳癌家族史的高危險族群，更要記得定期乳房攝影檢查。