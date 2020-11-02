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婦人肝臟20公分血管瘤破裂 陳肇隆團隊11小時搶救成功
屏東縣許姓婦人不知道自己的肝臟長血管瘤，壓迫到胃引發不舒服才就醫，9月中旬血管瘤突然破裂，只有換肝才能續命。高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆帶領肝臟移植團隊，在24小時內完成相關評估，歷經11小時手術將許婦從鬼門關拉回。許婦感動說，感謝家人與醫生都沒有放棄她，以後會更珍惜生命。
59歲的許姓婦人罹患多發性巨大肝血管瘤，過去一直沒做過相關檢查，不知肝臟內最大的血管瘤直徑已達20公分，超過四分之三的肝臟被腫瘤占據。今年8月初，許婦出現胃食道逆流等症狀才就醫，醫師懷疑是肝臟血管瘤太大壓迫到胃才不舒服，輾轉到高長庚看診。
許婦病況急轉直下，9月18日血管瘤破裂導致劇烈疼痛，送抵長庚醫院時已無心跳、血壓，兩次緊急手術出血量超過1萬毫升。陳肇榮帶領肝臟移植小組進行換肝評估，最後由陳婦的大兒子捐出近七成的肝臟救母。
陳肇隆指出，根據一般換肝程序，術前評估需要4至5天，因許婦情況緊急，換肝團隊在24小時內完成兒子捐肝評估與母親受肝準備，這項超緊急手術挑戰很大，所幸在11小時內順利達成，捐乾兒子的肝臟已經長回至八成，母親也即將出院返家。
「感謝家人與醫療團隊沒有放棄」許婦說，昏迷後意識很模糊，清醒後才知道老公與兩個兒子都爭著要捐肝給她，感謝醫療團隊將她的命救回來。兒子也說，捐肝救母是應該的，以後跟媽媽會「心連心、感情更好」。
長庚換肝團隊完成超過2千例肝臟移植手術，陳肇隆表示，肝血管瘤不是惡性腫瘤，通常不會有症狀，通常在超音波或電腦斷層時發現，目前也沒有藥物可讓血管瘤消失或停止生長。此外，肝血管瘤原則上不需要治療，但若已經巨大壓迫其他器官，長得太快或腫瘤屬於非典型影像才會考慮手術切除，許姓患者是罕見病例。
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