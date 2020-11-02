快訊

《鬼滅之刃》為何爆紅？後疫情時代的「現象級」日本動漫

影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人肝臟20公分血管瘤破裂 陳肇隆團隊11小時搶救成功

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆已經帶領肝臟移植小組完成超過2千例肝臟移植手術。記者徐白櫻／攝影
高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆已經帶領肝臟移植小組完成超過2千例肝臟移植手術。記者徐白櫻／攝影

屏東縣許姓婦人不知道自己的肝臟長血管瘤，壓迫到胃引發不舒服才就醫，9月中旬血管瘤突然破裂，只有換肝才能續命。高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆帶領肝臟移植團隊，在24小時內完成相關評估，歷經11小時手術將許婦從鬼門關拉回。許婦感動說，感謝家人與醫生都沒有放棄她，以後會更珍惜生命。

59歲的許姓婦人罹患多發性巨大肝血管瘤，過去一直沒做過相關檢查，不知肝臟內最大的血管瘤直徑已達20公分，超過四分之三的肝臟被腫瘤占據。今年8月初，許婦出現胃食道逆流等症狀才就醫，醫師懷疑是肝臟血管瘤太大壓迫到胃才不舒服，輾轉到高長庚看診。

許婦病況急轉直下，9月18日血管瘤破裂導致劇烈疼痛，送抵長庚醫院時已無心跳、血壓，兩次緊急手術出血量超過1萬毫升。陳肇榮帶領肝臟移植小組進行換肝評估，最後由陳婦的大兒子捐出近七成的肝臟救母。

陳肇隆指出，根據一般換肝程序，術前評估需要4至5天，因許婦情況緊急，換肝團隊在24小時內完成兒子捐肝評估與母親受肝準備，這項超緊急手術挑戰很大，所幸在11小時內順利達成，捐乾兒子的肝臟已經長回至八成，母親也即將出院返家。

「感謝家人與醫療團隊沒有放棄」許婦說，昏迷後意識很模糊，清醒後才知道老公與兩個兒子都爭著要捐肝給她，感謝醫療團隊將她的命救回來。兒子也說，捐肝救母是應該的，以後跟媽媽會「心連心、感情更好」。

長庚換肝團隊完成超過2千例肝臟移植手術，陳肇隆表示，肝血管瘤不是惡性腫瘤，通常不會有症狀，通常在超音波或電腦斷層時發現，目前也沒有藥物可讓血管瘤消失或停止生長。此外，肝血管瘤原則上不需要治療，但若已經巨大壓迫其他器官，長得太快或腫瘤屬於非典型影像才會考慮手術切除，許姓患者是罕見病例。

許姓婦人罹患多發性巨大肝血管瘤，正常的肝臟只剩下左上方一小塊。記者徐白櫻／翻攝
許姓婦人罹患多發性巨大肝血管瘤，正常的肝臟只剩下左上方一小塊。記者徐白櫻／翻攝
許姓婦人（中）即將出院，今早在丈夫與兒子陪同下出席記者會。記者徐白櫻／攝影
許姓婦人（中）即將出院，今早在丈夫與兒子陪同下出席記者會。記者徐白櫻／攝影
高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆帶領肝臟移植小組，合力完成這起艱難手術。記者徐白櫻／攝影
高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆帶領肝臟移植小組，合力完成這起艱難手術。記者徐白櫻／攝影

手術 長庚 腫瘤

延伸閱讀

換肝後人生天天吹！ 中醫助72歲薩克斯風團長投身公益

保險小百科／門診手術理賠 要看投保約定

網紅揭整容恐怖經歷！植入假下巴移位歪斜 醫生也束手無策

手術要麻醉很緊張？ 麻醉醫師：放鬆配合評估即可

相關新聞

出門帶件外套！吳德榮：白天暖 東北風今晚報到轉濕涼

第19號颱風「天鵝」，已受地形破壞，減弱為「輕度」，今天(2日)進入南海、週三、四(4、5日)再侵襲越南；因距台灣遙遠、...

《鬼滅之刃》為何爆紅？後疫情時代的「現象級」日本動漫

吾峠呼世晴的漫畫作品《鬼滅之刃》，2016年2月開始在《週刊少年Jump》連載以來，像慢火一樣逐步為二、三年後的流行升溫。去年4月，《鬼滅之刃》電視動漫版推出之後大獲好評，漫畫版水漲船高，出版單行本的集英社內部2019年排行榜當中，《鬼滅之刃》僅次《ONE PIECE》，銷售量達1,080萬冊。

25歲新手媽媽哺乳摸到硬塊 竟是乳癌二期

花蓮一名25歲的王小姐今年迎來新生命的喜悅，哺乳時卻摸到左邊乳房有硬塊，奶水還減少，沒想到一檢查竟是罹患乳癌第二期，還要...

70歲男感冒併發肺炎引發嚴重氣喘 裝葉克膜救回來

一名70歲羅姓男子本身有氣喘疾病，感冒一周未痊癒，夜咳嚴重，出現呼吸急促現象到醫院求診，未料病情急轉直下、呼吸衰竭，轉送...

婦人肝臟20公分血管瘤破裂 陳肇隆團隊11小時搶救成功

屏東縣許姓婦人不知道自己的肝臟長血管瘤，壓迫到胃引發不舒服才就醫，9月中旬血管瘤突然破裂，只有換肝才能續命。高雄長庚醫院...

兒童遊戲場藏斷指危險 立委呼籲別讓意外再次發生

時代力量立法委員邱顯智、王婉諭及新竹市議員蔡惠婷今天共同召開「兒童遊戲場設施安全如何把關？別讓斷指意外再次發生」記者會，...

換肝後人生天天吹！ 中醫助72歲薩克斯風團長投身公益

72歲卓先生因B型肝炎造成肝硬化，12年前罹患肝癌和腎細胞癌手術，4年後肝癌復發，2014年接受大愛捐肝，定期追蹤至今都...

邊境解封等明年底 觀光業苦撐

新冠肺炎疫情重挫觀光市場，交通部觀光局根據世界旅遊組織資訊預測，國際觀光至少要兩年半至四年才能恢復疫情前二○一九年水準。...

安心旅遊補助結束 業者：千家旅行社恐倒

因應新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局七月推出安心旅遊國旅補助，因適逢暑假旺季，總經費卅九億元提早用罄，九月追加經費才如期實...

安心遊進擊券上路 每房補助500元

安心旅遊補助結束，觀光業者為持續國旅熱度，昨起推出「安心遊2.0住宿進擊券」，民眾只要入住配合飯店，每房每晚可補助五百元...

柑仔店變民間博物館 莊永明特展展「望春風」成名作

台灣第一間被指定為古蹟的「柑仔店」—莊協發．港町文史講亭，上周起化身為書房與博物館，展出文史工作者莊永明的60多本著作、...

全景彩虹 驚豔台北

昨日薄暮時分，突然飄雨的大台北東區天際，在落日夕陽照射下出現繽紛彩虹，河濱公園運動的民眾目睹絢麗彩虹「全景」。

熱門新聞

一張圖看天氣！下周兩波東北風搗亂 閃電颱風路徑不明

打流感疫苗昏睡心臟不適 嘉義舞團女團長：命快去一半

最美水電工！甜點師維修找嘸工 乾脆考照自己修

大師兄推「銷魂水餃」！剝皮辣椒豬、麻辣炒豬肉2口味

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有劇烈變化 雙子大的偏財機會

影／國際旅展來客量掉6成 東、西部業者兩樣情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。