70歲男感冒併發肺炎引發嚴重氣喘 裝葉克膜救回來

一名70歲羅姓男子本身有氣喘疾病，感冒一周未痊癒，夜咳嚴重，出現呼吸急促現象到醫院求診，未料病情急轉直下、呼吸衰竭，轉送中國醫藥大學新竹附設醫院急診搶救，羅男到院時意識已模糊，經醫師插管使用呼吸器，發現羅男體內二氧化碳濃度竟高達正常人3倍，急診科和心臟外科團隊立即啟動葉克膜治療，終於把羅男從鬼門關搶救回來。

中醫大學新竹附醫急診科主任游俊豪表示，羅姓病患因為呼吸道感染引發嚴重氣喘發作，內分泌物增多且持續收縮的支氣管，使體內二氧化碳無法排出，造成高二氧化碳血症及昏迷。

而一般正常人血液二氧化碳濃度為40毫米汞柱，PH值7.4，但羅姓病患體內二氧化碳超過110毫米汞柱，即使插管使用呼吸器搶救，也無法降低二氧化碳數值，到院時血液PH值已不到7，不及時處理恐引起致命性的心臟問題，如心律不整或心跳停止等。

急診室接收病患後立刻啟動葉克膜團隊，心臟外科主任醫師翁啟峰迅速置放葉克膜機器，加護病房立即增派照護人力，後續由胸腔重症科醫師梁信杰接手治療。經過團隊積極搶救，病患當天二氧化碳數值就恢復正常，意識也回復，2天後移除葉克膜，一周脫離呼吸器，目前已平安出院。

游俊豪提醒，天氣多變，患有氣喘的鄉親，建議出門要帶口罩，避免溫差劇變、空氣汙染、黴菌塵蹣、病毒感染等因素誘發氣喘急性發作，並隨身攜帶速效吸入型支氣管擴張劑，緩解急性支氣管痙攣；如果感冒症狀都沒改善，甚至夜咳嚴重，呼吸急促，一定要立刻就醫，避免延誤病情。