換肝後人生天天吹！ 中醫助72歲薩克斯風團長投身公益

72歲卓先生因B型肝炎造成肝硬化，12年前罹患肝癌和腎細胞癌手術，4年後肝癌復發，2014年接受大愛捐肝，定期追蹤至今都無復發、轉移，但胃食道逆流服胃藥、加上抗排斥、抗病毒藥，飽受慢性胃炎折磨，今年4月接受中醫調理後緩解，體力、肺活量變更好了，身為薩克斯風樂團團長的他，現在又可以開心地帶團投身公益表演。

中國醫藥大學附設醫院移植中心院長鄭隆賓說，他忙手術，三餐不定時，常便當5分鐘吃完，加上壓力大，有胃食道逆，一天得吃上8顆胃藥，經向中醫部主任林宏任求診獲緩解，由於門診常發現肝臟移植後肝友多合併慢性疾病問題，肝功能沒有問題卻老是身體不適，今年4月與中醫部長黃升騰、主任林宏任及中醫師賴香君合作，門診同時段提供肝移植病患中西醫合併治療。

中醫師賴香君說明，器官移植中心今年四月與中醫部合作，已有149名病患嘗試在吃抗排斥藥外，也接受中醫調理，其中119人持續追蹤治療中，回診率達80％，現50%病患因此吃好、睡好，吃排斥藥或一些身體不適獲緩解，近四成患者肝功能獲改善，近三成腎臟變好。她也建議民眾，民眾有病痛可向中醫師求診調理身體，千萬別亂吃來路不明藥物。