好市多App大改版 終於不用再帶實體卡 還可Costco Pay

電子支付當道，美式賣場好市多終於也推出全新改版的Costco App，將電子會員卡、Costco Pay全都整合在手機裡，會員前往賣場再不用再帶實體卡更方便！

已經下載Costco App的使用者，只要更新到最新版，就可以看到電子會員卡的圖示，現有會員只要登入帳號，上傳大頭照設定完成，之後攜帶身份證明文件至賣場會員部櫃台開通服務，往後即可使用App進入賣場和結帳時當做實體會員卡一樣出示使用。如果還不是會員，也可以透過App進行會員申請，透過手機認證並註冊。

而另一個重要功能「Costco Pay」，則可以在完成開通電子會員卡之後，綁定Costco聯名信用卡或國泰世華銀行發行之Visa簽帳金融卡，還可將電子發票存入載具，攜帶手機即可完成整個購物流程，省去攜帶實體會員卡及信用卡的步驟。

另外新版App也將原有的功能優化，如商品查詢、油價查詢、分享商品資訊或優惠檔期，未來還預計推出App用戶專屬的商品優惠，透過APP中的優惠條碼，只要在結帳時出示，即可享受APP用戶的獨家優惠。另外，「好事在這編」更會帶來有趣實用的商品開箱、品牌故事、食譜介紹等。