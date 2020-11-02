南投監理站「鐵支牌」今網路再開標 但少了這2支

4個號碼相同的「鐵支牌」因車牌號碼吸睛，又具諧音梗吉利，頗受民眾青睞，台中區監理所南投監理站今（2）日上午9時至4日下午1時辦理普通重型機車「英文代碼NMV」第2次標售作業，線上公開標售7面鐵支牌和29面特殊牌。

南投監理站指出，「鐵支牌」4數字相同、「爬樓梯」5678、6789、「雙雙對對」前後兩數字相同等車牌，因數字吸睛且蘊含吉利涵義，比起一般車牌搶手，每次公開標售都有破萬，甚至上看10萬元，因此釋出新車牌都會按規定公告網路競標。

而今年10月進行普通重型機車（非電能）「英文代碼NMV」標售作業，但「鐵支牌」扣除「4444」，剩下的8面僅標出普遍受到青睞的「8888」，另7面仍待有緣人帶回，因此今連同「爬樓梯」、「雙雙對對」等特殊牌進行第2次標售作業。

南投監理站表示，因此今天開標的「NMV鐵支牌」剩下7面，也就是1111、2222、3333、5555、6666、7777、9999，有意參加競標者可持自然人憑證IC卡，並至監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）登錄會員後，才能參與網路競標作業。

另「成雙」及「爬樓梯」特殊牌有1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、5678、6677、6688、6699、6789、7788、7799、8899共29面。

南投監理站表示，此次網路標售牌照，數字4碼全數相同者招標底價3000元，數字兩對相同或順位者底價為2000元，而得標後限定由競標系統中所登錄車主名義領牌，若3個月未申領牌照則沒入得標金，得標號牌另依規定處理。