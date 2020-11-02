出門帶件外套！吳德榮：白天暖 東北風今晚報到轉濕涼

第19號颱風「天鵝」，已受地形破壞，減弱為「輕度」，今天(2日)進入南海、週三、四(4、5日)再侵襲越南；因距台灣遙遠、無影響。第20號颱風「閃電」則朝西北，移速減慢，明天(3日)起滯留、之後再轉往呂宋島方向，「潛勢預測圖」的紅框擴大，顯示路徑「不確定性」很高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新(1日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式，顯示「閃電」明天逐漸接近分叉點，因導引氣流減弱，呈現打轉的現象，之後的模擬路徑就很分散，從台灣東方海面北轉的數量較少，向西經呂宋島附近，進入南海的數量較多。

他表示，因模擬路徑很分歧，「不確定性」很高，故未來即使西進，路徑距台灣的遠近，將決定週五(6日)之後，其外圍水氣，影響台灣北部及東半部的程度，仍需觀察。

至於今天天氣，吳德榮說，今晨仍受輻射冷卻影響，截至5時平地最低氣溫約在17、18度左右(苗栗西湖鄉17.4度、新竹峨眉鄉17.5度、南投中寮鄉18.0度、新北雙溪區18.3度)。最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天西半部仍晴時多雲；北海岸、北部山區及東半部水氣略增，為多雲、偶有局部短暫雨的機率。

他表示，今晚東北風增強、冷空氣開始南下，大台北及東北部轉有局部短暫雨。各地區平地氣溫如下：北部18至29度、中部18至33度、南部19至33度、東部20至30度。

中央氣象局表示，今、明兩天東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島亦有局部短暫雨，今天東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象局說，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意；今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天至週四(5日)東北風影響，北台較涼，大台北及東半部偶有局部短暫雨；桃園多雲，新竹以南影響小、仍為晴時多雲的天氣。週五至下週日(6至8日)北部、東半部的水氣是否增多？降雨是否轉趨明顯？得視「閃電」颱風的路徑而定，需再觀察。